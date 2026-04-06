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A punto de cumplirse tres años de la muerte de , su madre, , le rindió un homenaje muy especial.

A través de sus redes sociales, la actriz compartió que decidió plasmar la mirada de su hijo en su piel y, para hacer de este tatuaje algo todavía más simbólico, acudió al mismo estudio que Julián frecuentaba.

Maribel documentó todo el proceso en un video, en el que reveló que la idea surgió tras revisar las viejas fotos del cantante:

"Decidí que (fuera) el ojo, porque Julián lo tenía tatuado y me encantaría traer su ojo", dijo.

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A pesar de que no era su primer tatuaje, la costarricense confesó que sí es era el que más le emocionaba, pues es la manera que encontró de llevarlo siempre con ella.

"Me va a encantar traer ese tatuaje. Lo voy a ver siempre porque cuando yo haga así (moviendo el brazo) voy a ver el ojo de Julián", agregó con una sonrisa.

Guardia también confesó que no será el único diseño que dedicará a la memoria de su hijo; y es que, más adelante, tiene planeado hacerse unas alas, pues en varias ocasiones se ha referido a Julián como su ángel.

Durante la sesión, que duró varias horas, Maribel y el tatuador, de nombre Carlos Serrano, compartieron varios recuerdos del fallecido cantante, incluyendo las historias detrás de los diseños Julián llevaba.

La decisión de la actriz enterneció a sus seguidores, quienes no solo le expresaron su solidaridad, sino que destacaron su fuerza.

"Estoy seguro que quedará muy bonito. Ahora llevas a Julián en la piel", "Dios te bendiga, tu hijo siempre vivirá en ti", "Que hermoso detalle", "Dios te bendiga, eres una mujer muy fuerte", "Una madre jamás dejará de amar a su hijo. Fuerza", son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Julián Figueroa falleció el 9 de abril del 2023, a causa de un infarto. Tenía 27 años al momento de su partida.

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