“Nos han calumniado hasta el cansancio”, declaró Maribel Guardia en un comunicado en el que pidió respeto por la memoria de su hijo Julián Figueroa. La actriz se pronunció luego de que comenzara a circular un audio en redes sociales y programas de espectáculos en el que se menciona al fallecido cantante, al medio hermano de éste, José Manuel Figueroa, y un presunto acto delictivo.

El cantante e hijo de Joan Sebastian recuerda cómo se detonaron los problemas entre él y Maribel Guardia. Fotos: Instagram

Respeto y memoria de Julián

La actriz insistió en que su hijo pueda descansar en paz y pidió que las controversias públicas no afecten a terceras personas:“Con absoluta responsabilidad y sin ningún tipo de prueba. Pido que dejen de señalar autoridades que ni conocemos, de todo tipo de nivel”, compartió.

Recordemos que tras la muerte de Julián, fruto de su relación con Joan Sebastian, Guardia se vio envuelta en un pleito legal con su nuera, Imelda Tuñón, por la custodia del pequeño José Julián. La actriz señaló que Tuñón no contaba con las condiciones adecuadas para cuidar al niño, alegando problemas de alcohol y posible consumo de sustancias. Finalmente, la custodia quedó a favor de Tuñón.

La actriz posa en compañía de Julián Figueroa (QEPD), su nuera Imelda Garza Tuñón y su nieto, José Julián. Foto: Instagram

En su reciente mensaje, Maribel también destacó que continúa velando por el bienestar de su nieto, quien merece crecer alejado del conflicto y del ruido de los adultos:“Hace un año tomé una decisión extremadamente complicada, por la que fui duramente señalada. Actué movida por una sola intención: proteger a mi nieto. Nunca quise separarlo de su madre”.

La actriz también pidió que se proteja a su exnuera, subrayando que no disfruta los ataques en su contra y que se trata de una persona vulnerable:“Nadie en estado de vulnerabilidad debería ser azuzado a exponer sus notorias fracturas, cuando claramente lo que necesita es contención, protección, acompañamiento y no que la usen para monetizar con sus carencias”.

Maribel concluyó reiterando que está dispuesta a solventar las necesidades de José Julián y a lograr un acuerdo en su interés superior.

¿Y el audio?

El delicado material grabado se atribuye a la voz de Imelda Tuñón, quien supuestamente lo difundió con un programa de youtube; sin embargo, el audio no ofrece información clara sobre fechas ni contexto de lo narrado.

Hasta el momento, José Manuel Figueroa no ha emitido declaraciones respecto a este hecho.

Por su parte, Tuñón señaló en sus redes sociales que desconocía la existencia del la grabación y sugirió que podría tratarse de contenido generado mediante inteligencia artificial.

