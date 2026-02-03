Más Información

El universo visual de Mexicano, en Bodega OMR

Libro sobre el cine en el sexenio de Echeverría, a la Filmoteca de la UNAM

Teatros del IMSS; sin programación regular

Libro sobre el cine en el sexenio de Luis Echeverría se integra a la Filmoteca de la UNAM

Sala Nezahualcóyotl, a rehabilitación para celebrar sus 50 años

Romero Tellaeche y revendedores de boletos de BTS, derrotados; Kanye West… ¿redimido?: memes de la semana

Aunque están por cumplirse tres años de la muerte de Julián Figueroa, el hijo de y Joan Sebastian, el nombre del cantante está más vigente que nunca, esta vez por la exhibición de dos videos en lo que el cantante muestra episodios de violencia que vivía con su entonces esposa .

En uno de los videos, Julián graba a Imelda, quien se autolesiona la cabeza en el suelo del baño mientras él captura el momento y advierte:

"Te tengo grabada, si me atacas te tengo grabada, vas a la cárcel".

Imelda, quien aparece en bata de baño, le pide que se vaya y cierra la puerta mientras lo insulta, segundos después, Julián vuelve a entrar al baño y dice:

"Como me quemaste los ojos con acetona, ¿no?; ese golpe te lo hiciste tú sola", agrega.

Tuñón le pide por favor que se vaya mientras le mueve el celular con el que todo el tiempo graba Julián.

En un segundo video, Julián muestra su dedo herido porque presuntamente Imelda lo mordió, adelanta que de ahora en adelante documentará la violencia de la que es víctima, pues dice, los hombres también tienen derechos.

"De ahora en adelante voy a documentar todas las agresiones que me hagan, mi esposa me mordió el dedo, aquí se nota, me lo abrió, creo que me lastimó un ligamento, aquí también, aquí está la mordida, quiero dejar claro que estoy siendo agredido y que como hombre también tengo derechos".

Dichos videos habrían sido compartidos por un amigo cercano a Julián, a quien se los mandó en su momento como parte de las pruebas del cantante contra su esposa, quien aseguró que tenía problemas de adicciones, por lo que procedió legalmente para proteger a su nieto José Julián.

Julián Figueroa (QEPD) posa junto a su esposa Imelda Garza y su madre, la actriz Maribel Guardia. Foto: Instagram
El menor vivió con Maribel unas semanas, después, un juez ordenó que el pequeño regresara con su madre, quien por el contrario, condena que Guardia le haya quitado a su hijo, quien supuestamente no desea ver a su abuela y está afectado anímicamente tras lo sucedido.

Imelda aseguró hace unos días, que sufrió violencia por parte de Julián Figueroa; días después, se dan a conocer videos en lo que Imelda aparece en una lamentable situación peleando con Julián, con quien según testigos, mantuvo una relación tormentosa de muchas altas y bajas.

Previo a que se dieran a conocer estos videos, Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, aseguró que en el último año de vida de Julián, él e Imelda ya no estaban juntos, que ella había mandado a Julián a "dormir al cuarto de visitas" y que incluso, buscaba divorciarse de él.

