Más Información

“Es un momento muy oscuro en la vida pública estadounidense”: Salman Rushdie

“Es un momento muy oscuro en la vida pública estadounidense”: Salman Rushdie

“La Dolce Vita: un viaje sonoro por Italia y el cine”; cuatro galas de la Sinfónica de Minería apoyarán a estudiantes de la UNAM

“La Dolce Vita: un viaje sonoro por Italia y el cine”; cuatro galas de la Sinfónica de Minería apoyarán a estudiantes de la UNAM

Romero Tellaeche fue agresivo hasta con Rosaura Ruiz

Romero Tellaeche fue agresivo hasta con Rosaura Ruiz

“Tiene uno que insistir, ser terco en lo que quiere ser”: Irma Palacios, Premio Nacional en Bellas Artes

“Tiene uno que insistir, ser terco en lo que quiere ser”: Irma Palacios, Premio Nacional en Bellas Artes

La enigmática y enrevesada historia de la colección Gelman

La enigmática y enrevesada historia de la colección Gelman

El Festival Internacional de Piano llega a su octava edición; suma cifra récord de conciertos con orquesta

El Festival Internacional de Piano llega a su octava edición; suma cifra récord de conciertos con orquesta

A casi tres años de la muerte de , el único hijo de la cantante , Marco Chacón, esposo de la también actriz, reveló detalles sobre la vida de Julián y su entonces esposa Imelda Garza, de quien ya estaba separado un año antes de morir.

Chacón, albacea de la herencia de Julián, reiteró que tiene la disposición de que un juez designe una pensión para el pequeño José Julián, hijo de Imelda y Julián Figueroa, a quien él quiso y cuidó como si fuera su propio hijo.

En el aeropuerto de la Ciudad de México, y en compañía de su esposa Maribel Guardia, Chacón dio a conocer que, cuando ocurrió la muerte de Julián Figueroa, él e Imelda Tuñón ya llevaban cerca de un año separados y que él dormía en la habitación de visitas, lugar donde se registró el.

"Ella lo sacó de su habitación y lo mandó a vivir al cuarto de invitados de la casa y donde Julián falleció, y donde ya tenía prácticamente un año de vivir separado de ella".

Lee también:

Añadió que Imelda estuvo promoviendo el divorcio, buscó a un abogado para divorciarse de Julián, y pidió quedarse con el “Rancho Las Palomas”, una propiedad que Joan Sebastian heredó directamente a su hijo Julián.

Sobre cuáles fueron las razones por las que Imelda buscaba divorciarse de Julián, Chacón prefirió guardar silencio.

"No puedo decirlo , ellos tenían temas, no me corresponde ventilarlos y decirlos", dijo.

Lee también:

Respecto a los 22 mil pesos que Imelda afirmó haber dejado de recibir al salir de la casa de Maribel, Guardia aclaró que esa cantidad correspondía al pago de la renta de un departamento que ella misma le obsequió a su hijo para que viviera ahí.

Sin embargo, precisó que el inmueble nunca estuvo a nombre de Julián y que el apoyo económico se brindaba como una ayuda directa de ella para él, pero cuando ocurrió el altercado por la custodia de su nieto José Julián, Imelda decidió ya no recibir dicho dinero.

Lee también:

rad

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Tunden a Christian Nodal por felicitar a Marc Anthony por su segundo hijo: “Tú tienes una, cuídala”. Foto: AFP / Tomada de Instagram @nadiaferreira

Tunden a Nodal por felicitar a Marc Anthony (57 años) por su segundo hijo con Nadia Ferreira (26): “Tú tienes una, cuídala”

El rey Carlos III defiende a Donald Trump y marca distancia de Harry y Meghan en plena tensión diplomática. Foto: AFP/AP

El rey Carlos III defiende a Donald Trump y marca distancia de Harry y Meghan en plena tensión diplomática

Cruz Martínez se burla de Alicia Villarreal en plena batalla legal por violencia intrafamiliar: "Camarón que se duerme". Foto: Captura de redes sociales

¿Cruz Martínez se burla de Alicia Villarreal? "Camarón que se duerme...", le dice en plena batalla legal

Margot Robbie impone tendencia gótica con look transparente previo al estreno de 'Cumbres Borrascosas. Foto: AP

Margot Robbie impone tendencia gótica con look transparente previo al estreno de 'Cumbres Borrascosas'

Sydney Sweeney/AFP

Sydney Sweeney lanza su propia línea de lencería y la modela frente al espejo

[Publicidad]