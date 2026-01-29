A casi tres años de la muerte de Julián Figueroa, el único hijo de la cantante Maribel Guardia, Marco Chacón, esposo de la también actriz, reveló detalles sobre la vida de Julián y su entonces esposa Imelda Garza, de quien ya estaba separado un año antes de morir.

Chacón, albacea de la herencia de Julián, reiteró que tiene la disposición de que un juez designe una pensión para el pequeño José Julián, hijo de Imelda y Julián Figueroa, a quien él quiso y cuidó como si fuera su propio hijo.

En el aeropuerto de la Ciudad de México, y en compañía de su esposa Maribel Guardia, Chacón dio a conocer que, cuando ocurrió la muerte de Julián Figueroa, él e Imelda Tuñón ya llevaban cerca de un año separados y que él dormía en la habitación de visitas, lugar donde se registró el fallecimiento del cantante.

"Ella lo sacó de su habitación y lo mandó a vivir al cuarto de invitados de la casa y donde Julián falleció, y donde ya tenía prácticamente un año de vivir separado de ella".

Añadió que Imelda estuvo promoviendo el divorcio, buscó a un abogado para divorciarse de Julián, y pidió quedarse con el “Rancho Las Palomas”, una propiedad que Joan Sebastian heredó directamente a su hijo Julián.

Sobre cuáles fueron las razones por las que Imelda buscaba divorciarse de Julián, Chacón prefirió guardar silencio.

"No puedo decirlo , ellos tenían temas, no me corresponde ventilarlos y decirlos", dijo.

Respecto a los 22 mil pesos que Imelda afirmó haber dejado de recibir al salir de la casa de Maribel, Guardia aclaró que esa cantidad correspondía al pago de la renta de un departamento que ella misma le obsequió a su hijo para que viviera ahí.

Sin embargo, precisó que el inmueble nunca estuvo a nombre de Julián y que el apoyo económico se brindaba como una ayuda directa de ella para él, pero cuando ocurrió el altercado por la custodia de su nieto José Julián, Imelda decidió ya no recibir dicho dinero.

