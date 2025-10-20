Después de la batalla legal entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón por la custodia del pequeño José Julián, ambas famosas volvieron a verse en los juzgados.

La mañana de este lunes, la actriz acudió hasta el Juzgado Noveno de lo Familiar de Cuernavaca, pero ahora por un proceso relacionado con la herencia de su hijo, Julián Figueroa, quien murió hace dos años.

Tras casi nueve horas de audiencia, Maribel se encontró con los medios de comunicación y en una breve charla reveló que este asunto se trata de un juicio de apelación promovido por su exnuera.

Lee también Maribel Guardia da a conocer que se mudará de casa: "ya es muy grande para mí"

Con la serenidad que la caracteriza, la también cantante explicó que este es apenas el primer encuentro de un largo proceso; sin embargo, fue su esposo, Marco Chacón quien dio detalles del caso.

"No es nada del otro mundo. Ellos (Imelda y sus abogados) demandan la impugnación del testamento, y hoy se celebra la primera audiencia en la que nos han tomado declaración a cada una de las partes, de manera independiente", dijo el representante legal en un video publicado por "El Sol de Cuernavaca".

Asimismo, destacó que, aunque las dos fueron citadas el mismo día y a la misma ahora, en realidad ni su esposa ni Tuñón se vieron frente a frente.

"No hemos interactuado en ningún sentido más que aquí, de lejecitos y visualmente. Es una fase procesal en la que no tenemos ninguna interacción", agregó.

Sin dar más detalles al respecto, y ante los cuestionamientos de la prensa sobre la supuesta falsificación del testamento, la costarricense fue tajante:

"Yo quiero lo mejor para el niño (su nieto), en el testamento el heredero universal es José Julián, pero yo no lo intesté. Yo no tengo vela en este entierro", dijo.

Cabe recordar que, tras la muerte del joven cantante, su esposa, Imelda Tuñón, aseguró que no estaba interesada en ninguna herencia ya que prefería enfocarse en su crecimiento profesional. No obstante, tras la aparición de un testamento fechado en marzo de 2018 en Zihuatanejo, se alegó que el documento podría ser apócrifo, por lo que decidió emprender acciones legales.

Respecto a la situación familiar que enfrenta y el distanciamiento de su nieto, a quien no ve desde hace meses, Maribel no quiso hablar demasiado y solo afirmó que se lleva en el corazón el tiempo que estuvieron juntos.

"No sé si lo voy a volver a ver. Me llevo lo mejor de ese niño porque lo tuve desde nació y hasta los ocho años", finalizó.

Lee también Maribel Guardia se despedirá de las cenizas de su hijo Julián: "logré sobrevivir al dolor más grande de mi vida"