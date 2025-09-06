La actriz y cantante Maribel Guardia, se prepara para cerrar dos etapas importantes de su vida, el fin de la obra "Lagunilla mi barrio" después de tres años en cartelera, y el dar otro paso en su duelo al desprenderse de las cenizas de su hijo Julián Figueroa, que pronto descansarán en una iglesia.

"Justo este jueves fui a ver la lápida del nicho, estuve en la iglesia y en estos días estaré haciendo el trámite para depositar las cenizas, sacaré unas poquitas para mí para traerlas aquí (señaló su pecho)", respondió Maribel.

Al verla tan serena hablando de este momento que había pospuesto por casi dos años, se le cuestionó sobre si considera que es un ejemplo para las personas que están pasando por lo mismo debido a su resiliencia, y ella respondió:

"No creo ser ejemplo de nadie porque soy una mujer llena de defectos, pero logré sobrevivir al dolor más grande de mi vida y pasar por momentos muy oscuros, pero creo que la receta es Dios, porque si tú te encomiendas y te agarras de su mano él te ayuda".

Maribel está viviendo las últimas funciones como doña Lancha, la dueña de una tortería en "Lagunilla mi barrio", porque el musical cerrará en el mes de octubre tres años de estancia en el Centro Cultural Teatro II; por lo cual se reunió el día de ayer todo el elenco (Lisardo, Violeta Isfel, Lalo España, José Luis Guarneros, Ariel Miramontes, Pepe Magaña, Lenny Zundel y Luz Edith Rojas) con los medios de comunicación, para realizar un brindis por esta hazaña.

Lee también: Maribel Guardia dedica conmovedor mensaje a Joan Sebastian: "gracias por haberme dado ese maravilloso hijo"

"Lagunilla mi barrio" acompañó el duelo de Maribel Guardia

Para Maribel Guardia el hecho de que una obra haya tenido una residencia de tres años en un teatro de la Ciudad de México es todo un logro, porque el público siempre respondió muy bien, por lo que dijo sentirse muy agradecida de formar parte de un proyecto como "Lagunilla mi barrio".

MaribeL Guardia y sus colegas de "Lagunilla mi barrio" celebran el éxito y la permanencia de la obra durante tres años en cartelera. Foto: Sughey Baños/EL UNIVERSAL.

También dijo que ahí sintió todo el cariño de la gente y sus compañeros, cuando pasó momentos complicados en su vida, como la muerte de su hijo Julián Figueroa, la cual sucedió el 9 de abril de 2023.

"Es la vida que va pasado, aquí pareciera que es la misma obra pero han pasado cosas diferentes; viví el momento más oscuro de mi vida en este teatro, pero también recibí tanto cariño del público, de mis compañeros, el estar en el escenario me ayudó a poder levantarme de la cama, a continuar con un dolor que voy a traer toda mi vida, pero es lo que hay que hacer".

Lee también: Maribel Guardia deja de apoyar económicamente a su nieto José Julián

Entre los detalles que le vinieron a la memoria de esa etapa, es cómo Violeta Isfel trataba de consolarla de una manera muy peculiar, regalándole chocolates, llenando su camerino de flores y dejándole mensajes bonitos, algo que aseguró, le ayudó a sanar un poco.

Sólo en una ocasión su hijo Julián Figueroa, pudo verla actuar en esta puesta en escena, pero debido a que esa vez el teatro estaba muy lleno, tuvieron que darle una butaca en la últimas filas; algo que al parecer no le importó porque Maribel comentó que al final de la función él le dijo que había disfrutado muy bien la obra desde ese lugar, ya que pudo apreciar toda la producción.

"Tengo una foto gigante de mi hijo en el camerino, aunque no necesito tener fotos de él porque lo traigo tatuado en el corazón, pero por supuesto que siento la energía de mi hijo todo el tiempo".

También recordó la muerte de Daniel Bisogno, que sucedió el 20 de febrero de 2025; quien además de ser parte del elenco, era socio del productor Alejandro Gou en el montaje. Maribel compartió que en el teatro hay una imagen de la Virgen de Guadalupe frente a la cual ella reza, y una vez vio a el conductor haciendo lo mismo por largo tiempo, algo que le sorprendió porque no era creyente.

Lee también: Maribel Guardia reconoce triángulo amoroso; aclara infidelidad a su esposo Marco Chacón

"Le dije, 'no me digas ahora que eres guadalupano', y me dijo, 'necesito creer, necesito que Dios me ayude', la verdad estoy segura que lo ayudó y estuvo con él, porque cuando uno se acerca a Dios, aunque sea al final, estoy segura que él se fue lleno de fe, de mucha madurez y de mucho amor".

rad