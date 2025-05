Dicen que donde hubo fiesta... también hubo Maribel. Aunque no fue convocada al cumpleaños número ocho de su nieto José Julián Figueroa, Maribel Guardia no dejó pasar la fecha y se hizo presente a su manera: con regalos y cariño enviados al salón de fiestas infantiles del sur de la CDMX donde se celebró el evento. La actriz, que ha estado pendiente del pequeño desde el fallecimiento de su hijo Julián, no olvida fechas importantes y busca que el niño sepa que sigue ahí, aunque sea a la distancia. A veces el amor de abuela no necesita invitación, solo intención.

Sebastián Ligarde canta... con el alma (aunque no con el tono)

Sebastián Ligarde, recordado por sus papeles de villano, se robó el corazón de sus seguidores al compartir un video en Facebook donde canta "Lo pasado, pasado" de Juan Gabriel. ¿El resultado? Más emoción que afinación.Aunque no alcanzó todas las notas —ni se acercó mucho a José José—, sus fans lo llenaron de halagos por su pasión y entrega. Solo un usuario lo puso en su lugar: “cantas muy mal”, escribió sin anestesia. Pero Ligarde lo tiene claro: hace años decidió disfrutar más que complacer, y si eso implica cantar sin técnica pero con corazón, adelante. Que no canta, pero encanta… como diría Urieta.

Sebastián Ligarde. Foto: Redes sociales.

Cuerpos ajenos, críticas presentes: famosas responden al body shaming

El discurso de aceptación corporal en redes parece haber dado un paso atrás. Amandititita y Cristina Hernández alzaron la voz esta semana tras recibir comentarios desagradables sobre sus cuerpos en sus respectivas cuentas.La cantante de "La Muy Muy" aclaró que se siente feliz con su figura y no pretende ser una “güera de Televisa”, mientras que la actriz de doblaje —conocida por dar voz a Sakura, Bombón y muchos más— pidió respeto en sus plataformas: “aquí se habla de talento, no de mi cuerpo”, sentenció. Ambas recordaron que, aunque el internet parezca un mercado libre de opiniones, también se puede (y debe) poner límites. Que criticar cuerpos ajenos ya no está de moda, aunque algunos no se hayan enterado.

Amandititita habla de su vida y tribulaciones emocionales en su libro "Un día contaré esta historia". Fotos: Instagram