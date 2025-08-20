Más Información

Las tensiones familiares vuelven a protagonizar los titulares:enfrenta más diferencias con su nuera,. La actriz no ha vuelto a ver a su nieto, José Julián, después de que el menor viviera unas semanas con ella por disposición legal y posteriormente regresara con su madre, con quien permanece actualmente.

Imelda ha expresado en redes sociales que su hijo no ha querido reunirse con su abuela y tampoco ha preguntado por ella. Sin embargo, Guardia mantiene la esperanza de volver a tener al hijo de José Julián Figueroa en su vida:

“Sé que Julián hubiera querido eso: que esté obviamente con su mamá, pero que yo también esté presente porque será la representación de Julián en su vida y verlo de una manera digna, no en un cubículo ahí estresado”, expresó en un reciente encuentro con la prensa.

Maribel Guardia no ve a su nieto desde hace un mes, cuando su nuera, Imeda Garza, recuperó la custodia de José Julián. Fotos: Instagram
Hasta ahora, no se ha llegado a un acuerdo legal sobre el régimen de visitas, y según la viuda del también hijo de Joan Sebastian, Maribel sigue buscando la custodia del menor.

Maribel Guardia ya no apoya económicamente a José Julián

Guardia también fue cuestionada sobre la manutención de su nieto. Durante el inicio del proceso legal, se reveló que la actriz cubría todos los gastos de Imelda y del menor; pero, ahora contó que ya no aporta económicamente por decisión de Tuñón. Aun así, expresó su disposición de seguir apoyando a su nieto financieramente cuando pueda plantearlo ante las autoridades judiciales:

“Cuando estuve ahí la última vez ella dijo que no y entonces… pero bueno, ya en algún momento que esté yo con el juez decirle que estoy dispuesta, como lo hice siempre, a cubrir todos los gastos del niño con todo mi amor”, mencionó, reafirmando su deseo de mantener el vínculo con su nieto.

El caso de Imelda Tuñón y Maribel Guardia

El conflicto legal entre Guardia y su exnuera comenzó en enero, cuando la actriz inició un procedimiento judicial contra Tuñón. Argumentó que la joven no tiene las condiciones adecuadas para criar a José Julián, señalando supuestos problemas con el alcohol y posible consumo de sustancias, además de temer por el bienestar del menor.

Imelda Tuñón ahora tiene la custodia del niño, mientras el proceso judicial continúa.

