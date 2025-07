Imelda Garza contó que su suegro, Joan Sebastian, llegó a conocer a su madre y que, al verla por primera vez, quedó prendado por su belleza, a tal grado que, le pedía que se quedaran más tiempo cuando lo visitaban en su hogar.

En la misma entrevista en que Imelda dio pormenores del modo en que encontró sin vida a Julián Figueroa, habló de cómo fue el trato con el padre de su esposo.

La joven cantante contó a "Sin vergüenza" que, a pesar de que fueron muy pocas las veces que convivió con "el Rey del jaripeo", siempre fue muy cortés con ella.

De hecho, reveló que, en su momento, Julián le expresó que era la única de las novias, que había tenido, que le simpatizaba a su papá pues, habitualmente las evitaba y no las trataba de forma directa.

"Era muy buena onda, yo lo vi como tres veces, pero fui a la única que dejó subir a su cuarto cuando estaba muy enfermo, sólo estaba la familia y Julián me llevó, y le dijo ´oye, dile a Imelda que suba a saludarme, qué grosera que no sube´, Julián decía ´eres la primera novia que le presento a la que saluda", expresó.

Garza piensa que, si sostenían tan buena química, era por la compatibilidad de sus signos zodiacales; ella es sagitario y Joan fue aries, ambos signos de fuego.

Otra de las revelaciones que hizo fue que, cuando "el Poeta del pueblo" conoció a su mamá, la señora Imelda Tuñón Jauregui, le pareció tan atractiva que no se contuvo el deseo de externar su pensamiento en voz alta.

"Me decía que mi mamá estaba muy guapa, mi mamá era muy guapa, de joven se parecía a Winona Ryder, me chuleó a mi mamá, se tomó una foto con ella y luego le dijo que no se fuera".

Imelda Tuñón Jauregui, mamá de Imelda Garza. Foto: Especial

Sin emabargo, su mamá no atendió a esa petición, ya que, por esa época, Imelda todavía era estudiante y para su progenitora era esencial que no faltara a sus clases.

"Mi mamá le decía ´es que ya nos tenemos que ir porque los vuelos no sé qué y el lunes hay escuela para Imelda´, nos terminamos yendo, pero él decía, ´no, no se vayan, yo mañana las mando en avión", contó.

