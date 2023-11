Mamá de Imelda Garza inventó rumor de crisis matrimonial entre Maribel Guardia y Marco Chacón

La semana pasada se dio a conocer sobre la supuesta crisis matrimonial entre Maribel Guardia y Marco Chacón, dada a conocer por Adis Tuñón, sin embargo, el día de ayer la conductora no sólo desmintió estas versiones, sino que confesó que fue la consuegra de la actriz quien inventó los rumores y la persuadió para creerlos, pues por ser una fuente directa creyó que la información que le compartió era verídica, pero luego de hablar con la actriz y su esposo, la presentadora se enteró que la señora Imelda Tuñón Jáuregui nunca quiso que su hija Imelda se relacionara con Julián Figueroa y su familia.

Ayer, mientras se llevaba a cabo la emisión de "De primera mano", Adis Tuñón tomó la palabra para reconocer que cuando habló de los supuestos problemas entre Maribel y su esposo no había corroborado la información, por lo que reconoció que la noticia era falsa. Esto sucedió luego de que contara que este fin de semana entró en contacto con la actriz y su familia, los cuales le hablaron de un tema muy delicado, en el que está involucrada la mamá de Imelda Garza, viuda de Julián, la señora Imelda Tuñón Jáuregui.

En principio, la conductora confesó que la información que recibió sobre la "crisis matrimonial" se la hizo llegar doña Imelda, desde inicios de la semana pasada, pero prefirió guardar discreción por lo delicado que resultaría hablar de la situación al aire. Sin embargo, la señora le mintió, diciéndole que habían sido las propias Imelda (hija) y Maribel quienes le habían pedido a ella que contara a Adis lo que estaba sucediendo para que lo dijera en vivo, pues Chacón las tenía amenazadas y era el único modo en que lograrían sacar al abogado de su casa.

"Me asegura y me cuenta una situación terrible en la que viven Maribel e Imelda supuestamente, por una supuesta infidelidad de Marco Chacón", dijo la presentadora de TV.

Sin embargo, Adis siguió teniendo cautela, pues no se decidió hablar del tema en el programa, sino hasta que recibió la llamada de una de sus primas, de la que no quiso decir el nombre, en la que le mostraba preocupación, exponiendo que Ime y Maribel podían correr peligro si no lograban que Marco saliera de la casa, pero más tarde, cuando la conductora trató de comunicarse nuevamente con ella, al contestar el teléfono le aseguró que no había sido ella quien la llamó, sino que se había tratado de la señora Imelda, haciéndose pasar por ella.

Ante esta confusión, Gustavo Adolfo Infante le dio el número de Adios a Maribel y su esposo, quienes hablaron con ella de todo lo que estaba ocurriendo:

"Habló con Maribel y con Marco Chacón, ellos me explican que ellos sabían que mi fuente era Imelda mamá y estaban genuinamente preocupados por el corazón, por el sentimiento de Imelda hija, es decir, de su nuera, porque estamos hablando de que era su propia mamá quien estaba generando una situación de conflicto, no sustentada en la verdad", explicó.

Y prosiguió:

"Yo me saco mucho de onda y, lo digo aquí al aire con toda humildad, yo le ofrecí disculpas a Maribel, yo le ofrecí disculpas a Marco, les dije: ´-Oigan, discúlpenme, yo estaba confiando en uan fuente que hizo creer que yo estaba haciendo algo autorizado supuestamente por la familia´, ellos me dijeron que no era necesaria la disculpa, que sabían lo que estaba pasando, pero que no querían dar entrevistas ni seguir esta situación".

Pero esta no fue la única revelación que hizo Addis, sino que señaló que a poco de que Julián falleciera, ella se reuniría en un desayuno con Imelda mamá, Imelda hija y el pequeño José Julián, sin embargo, las Tuñón cancelaron el compromiso porque la señora Imelda había golpeado gravemente a su madre, es decir a la abuelita de Ime, en la casa de Maribel Guardia, pues destacó que la consuegra de la actriz tiene problemas de alcohol y del control de su comportamiento que la han llevad oa actuar de la manera en que lo ha hecho.

"Ella está generando o tratando de generar una inestabilidad donde afortunadamente no la hay", dijo la presentadora, pues contó que la señora Imelda también ha difundido la noticia de que su hija ya rehizo su vida con un doctor, aunque esto no sea verdad.

De hecho, reveló que la decisión que Imelda hija tomó de quedarse a vivir con Maribel, tras el deceso de Julián, "molestó muchísimo" a Imelda mamá.

