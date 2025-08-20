Maribel Guardia y Marco Chacón son una de las parejas más sólidas del espectáculo mexicano, aunque las versiones de que hay un tercero entre ellos ronda a la pareja desde hace meses, esta vez, los señalamientos de infiel marcan a la actriz y cantante de 66 años, quien no se quedó callada y ya habló al respecto.

Maribel comenzó su relación con Chacón hace más de dos décadas, después de que terminara con Joan Sebastian, padre de su fallecido hijo Julián Figueroa; Maribel, mayor que y Marco por 12 años, siempre ha expresado su admiración por él públicamente, no sólo porque ha sido un gran compañero de vida, también porque fue como un padre para su hijo.

Sin embargo, hace meses comenzó a circular la versión de que Marco mantenía una relación con una de sus alumnas en la Universidad Anáhuac, versión que él y Maribel negaron en su momento, aunque Imelda Garza, nuera de la actriz, sostiene lo contrario.

Maribel Guardia ha salido en defensa de su esposo Marco Chacón en más de una ocasión. Públicamente lo ha elogiado como pareja y como el padre que fue para su hijo Julián Figueroa.

Señalan a Maribel Guardia como infiel

Ahora las versiones de supuesta infidelidad culpan a Maribel Guardia, quien habría tenido un romance con el actor de 41 años Emmanuel Orenday, con quien actuó en la serie "Cómplices".

Emmanuel Orenday es un modelo y actor mexicano que debutó en televisión con la telenovela "Soñarás" de TV Azteca. En la actualidad forma parte de Televisa.

Ante esta versión que se ha vuelto viral en las redes, Maribel Guardia no se quedó callada y negó dichas acusaciones, dejó claro que sí hay un triángulo amoroso en su vida, pero este está formado por ella, el amor y su esposo Marco Chacón.

“Dicen, cuentan y hasta inventan. Aquí el único triángulo que existe es: él, el amor y yo. De testigo la cámara que tomó estas fotos. El resto es puro chisme maltrecho con remitente obvio aunque anónimo", se lee.

Maribel selló su mensaje con los hashtag: #AmorDelBueno, #amorbendecidopordios y #quesoporten.

