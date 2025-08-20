Más Información

Buenos Aires y CDMX a través de 13 cuentos de Marina Porcelli

Buenos Aires y CDMX a través de 13 cuentos de Marina Porcelli

Piden auditoría y rendición de cuentas para el FCE tras “tiradero” de libros en EU

Piden auditoría y rendición de cuentas para el FCE tras “tiradero” de libros en EU

Del arte pop de Marta Minujín al arte moderno de Rufino Tamayo y Vicente Rojo: los destacados de GAMA Week

Del arte pop de Marta Minujín al arte moderno de Rufino Tamayo y Vicente Rojo: los destacados de GAMA Week

Sally Rooney cometerá un delito terrorista si apoya a Palestine Action, advierte Londres

Sally Rooney cometerá un delito terrorista si apoya a Palestine Action, advierte Londres

Sally Rooney donará derechos de sus novelas a Palestina Action, organización prohibida en Reino Unido

Sally Rooney donará derechos de sus novelas a Palestina Action, organización prohibida en Reino Unido

La obra de Gabriela Ortiz resonará en Londres, Ámsterdam y Barcelona para temporada 2025-2026

La obra de Gabriela Ortiz resonará en Londres, Ámsterdam y Barcelona para temporada 2025-2026

Maribel Guardia y son una de las parejas más sólidas del espectáculo mexicano, aunque las versiones de que hay un tercero entre ellos ronda a la pareja desde hace meses, esta vez, los señalamientos de infiel marcan a la actriz y cantante de 66 años, quien no se quedó callada y ya habló al respecto.

Maribel comenzó su relación con Chacón hace más de dos décadas, después de que terminara con Julián Figueroa; Maribel, mayor que y Marco por 12 años, siempre ha expresado su admiración por él públicamente, no sólo porque ha sido un gran compañero de vida, también porque fue como un padre para su hijo.

Sin embargo, hace meses comenzó a circular la versión de que Marco mantenía una relación con una de sus alumnas en la Universidad Anáhuac, versión que él y Maribel .

Lee también:

Maribel Guardia ha salido en defensa de su esposo Marco Chacón en más de una ocasión. Públicamente lo ha elogiado como pareja y como el padre que fue para su hijo Julián Figueroa.
Maribel Guardia ha salido en defensa de su esposo Marco Chacón en más de una ocasión. Públicamente lo ha elogiado como pareja y como el padre que fue para su hijo Julián Figueroa.

Señalan a Maribel Guardia como infiel

Ahora las versiones de supuesta infidelidad culpan a Maribel Guardia, quien habría tenido un romance con el actor de 41 años Emmanuel Orenday, con quien actuó en la serie "Cómplices".

Emmanuel Orenday es un modelo y actor mexicano que debutó en televisión con la telenovela "Soñarás" de TV Azteca. En la actualidad forma parte de Televisa.
Emmanuel Orenday es un modelo y actor mexicano que debutó en televisión con la telenovela "Soñarás" de TV Azteca. En la actualidad forma parte de Televisa.

Ante esta versión que se ha vuelto viral en las redes, Maribel Guardia no se quedó callada y negó dichas acusaciones, dejó claro que sí hay un triángulo amoroso en su vida, pero este está formado por ella, el amor y su esposo Marco Chacón.

“Dicen, cuentan y hasta inventan. Aquí el único triángulo que existe es: él, el amor y yo. De testigo la cámara que tomó estas fotos. El resto es puro chisme maltrecho con remitente obvio aunque anónimo", se lee.

Maribel selló su mensaje con los hashtag: #AmorDelBueno, #amorbendecidopordios y #quesoporten.

Lee también:

rad

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Catherine Zeta-Jones (55) y Michael Douglas (80) se divorcian? Ella quiere retomar su carrera y él ‘no la deja’. Foto: (Photo by Scott A Garfitt/Invision/AP) / EFE

¿Catherine Zeta-Jones (55) y Michael Douglas (80) se divorcian? Ella quiere retomar su carrera y él ‘no la deja’

Exnovia de Christian Nodal asegura que la engañó igual que a Cazzu: “No ha cambiado nada”. Foto: AP/TikTok

Exnovia de Christian Nodal asegura que la engañó igual que a Cazzu: “No ha cambiado nada”

¡Ben Affleck devastado! Jennifer Garner se compromete con John Miller. Foto: Filippo MONTEFORTE/AFP/WARREN TODA//EFE

¡Ben Affleck devastado! Jennifer Garner se compromete con John Miller

Heidi Klum deslumbra en portada con atrevida sesión en el Caribe a sus 52 años. Foto: AFP

Heidi Klum deslumbra en portada con atrevida sesión en el Caribe a sus 52 años

Eva Longoria deslumbra en Marbella: presume bikini a los 50 y revela sus secretos de belleza. Foto: AP

Eva Longoria deslumbra en Marbella: presume bikini a los 50 y revela sus secretos de belleza