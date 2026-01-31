Maribe Guardia recibió un mensaje de su nieto José Julián y de su exnuera Imelfa Garza Tuñón a través de un video en el que el menor de ocho años se cubrió el rostro con una máscara porque según su mamá, no quería que lo vieran.

El video es a manera de respuesta después de las declaraciones más recientes que la cantante dio en el aeropuerto junto a su esposo Marco Chacón, ahí, Maribel lamentó que Imelda esté envenenando al niño en su contra, y compartió que le han mandado audios en los que el niño le dice que es una persona cruel.

Imelda admitió que sí le mandó dichos audios, y que lo hizo para que se diera cuenta del daño que le hizo a José Julián, hijo de Julián Figueroa, cuando se lo llevó a vivir con él alegando que ella no estaba en condiciones para hacerse cargo de él, pues supuestamente tenía problemas de adicción.

Hace casi un año, Maribel Guardia actuó legalmente en contra de Imelda, sin embargo el niño regresó a vivir con ella después de estar unos días con Guardia, quien siempre recalcó que no buscaba quitarle a Imelda a José Julián, sólo buscaba el bienestar del menor.

Previo a mostrar a José Julián en el video, Imelda le mandó bendiciones a Maribel y dijo cuál era el objetivo de exponer a su hijo:

"Está diciendo que yo estoy envenenando a mi hijo en contra de ella y eso no es cierto, estoy tratando de sanar las heridas que ella le sembró, entonces, Maribel con todo respeto para ti, José Julián y yo te grabamos este video".

Ante la pregunta a José Julián de por qué estaba enojado, él respondió: "Porque me arrebataron de ti unos cuantos días , no me dejó hablarte (Maribel), no me dejó ver una foto de ti , no me dejó saber nada de ti".

"Nunca", respondió el menor cuando su madre le preguntó si ella le ha dicho que hable mal de su abuelita Maribel; Imelda externó lo difícil que fue para ella la muerte de Julián en 2023, pues dijo, ella perdió a un esposo y José Julián perdió a un padre.

"Yo sé que perdiste a Julián y fue horrible, pero yo también perdí un esposo. José Julián perdió a su papá y tú llegaste a hacer esto, ¿Qué querías que él pensara?”, cuestionó.

"No" fue la respuesta de José Julián a la pregunta de Imelda sobre si estaba listo para perdonar a su abuela Maribel; Imelda enfatizó que aunque por el momento no es posible, es algo que se puede trabajar, y le pidió que dejara de mentirle e la gente.

Imelda decidió cortar el video cuando su hijo comenzó a llorar; dijo que en su opinión, Maribel Guardia está en una "cárcel mental" porque su esposo Marco Chacón la convence todos los días para que piense de la forma que lo está haciendo en contra de ella.

Garza, quien desde hace casi un año ya no vive en casa de Maribel, volvió a ventilar la supuesta infidelidad de Marco Chacón a Maribel Guardia, y aseguró que Chacón enfrenta una demanda "de su novia", con quien mantuvo un romance mientras supuestamente Maribel sufría por la muerte de su hijo, fruto de su relación con Joan Sebastian.

