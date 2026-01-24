Mientras Maribel Guardia compartió unas fotos en bikini que se tomó a inicios de este 2026, su exnuera Imelda Garza Tuñón revivió la versión de que Marco Chacón, esposo de la cantante y actriz, le habría sido infiel con una alumna, y que dicha relación habría durado tres años.

Imelda, quien está distanciada de Maribel desde hace un año, tras el problema que tuvieron por la custodia de José Julián, el único hijo de Julián Figueroa, recordó que ya se cumplió un año de estos "traumáticos hechos" sin que se haya hecho justicia.

La joven, quien antes vivía junto a su hijo con Maribel, calificó a la cantante como un "mounstruo", y a su esposo Marco como un "cobarde", pues según ella, ambos han obstaculizado la justicia en su contra luego de que su hijo pasara unas semanas alejada de ella por orden de un juez.

Mientras Maribel aseguró que su nuera sufría problemas de adicciones, y que por ello no era seguro que José Julián estuviera con ella, Imelda lo negó y aseguró que Maribel es una mala mujer que se ha encargado por años de construir una falsa imagen de sí misma.

Imelda volvió a contar en entrevista con Gustavo Adolfo Infante, que fue ella quien descubrió al infidelidad de Marco, y cuando esto llegó a oídos de él, la enfrentó con tono muy violento.

Maribel ha decidido mantenerse al margen de las declaraciones de Imelda, a quien dijo querer como a una hija; pese al problema que tuvieron, la actriz siempre aseguró que no buscaba quitarle a su hijo, solo deseaba que ella se atendiera.

Ante el nuevo panorama, Guardia ha dicho en varias ocasiones que tal vez cuando su nieto sea mayor de edad pueda darse entre ellos un reencuentro, por el momento se enfoca en su carrera y en su matrimonio con Marco Chacón, con quien tiene una historia de amor desde hace 28 años.

Horas después de que Imelda reviviera la versión de la supuesta infidelidad de Marco, Maribel posteó en sus estados de Instagram la publicación de sus fotos en bikini rojo, en las cuales luce una escultural figura a los 66 años.

Maribel Guardia arranca el 2026 luciéndose en bikini.

Maribel Guardia en bikini a los 66 años.

