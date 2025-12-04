Maribel Guardia celebra el cumpleaños de su esposo, Marco Chacón, ya que, pese a la polémica que los ha rodeado, desde que la exnuera de la actriz afirmó que el abogado le era infiel, no han permitido que las especulaciones desestabilicen su relación, como demostró la costarricense.

Este 4 de diciembre se cumple un año más de la vida del esposo de Maribel, por lo que la cantante no dudó en recurrir a sus redes sociales -donde es muy activa-, para felicitar al hombre con el que ha compartido 28 años de su vida, hecho por el que mostró gratitud en su emotivo mensaje, que acompañó con un video con fotos de algunos de sus más entrañables momentos.

"Mi amor, Marco. Hoy celebramos no sólo tu cumpleaños, sino 28 años de festejarlos juntos. Cada una de las fotos de este video es un pedacito de nuestra historia; risas, aventuras, sueños cumplidos y momentos que guardo en mi corazón".

Lee también: Ex pareja de Julián Figueroa elogia públicamente a Maribel Guardia: "es una persona increíble"

La actriz de la serie "Cómplices" agradeció a Chacón por acompañarla a lo largo de los años y expresó su deseo que su amor se eternice.

"Gracias por ser mi compañero, mi apoyo, mi alegría diaria, por todos estos años llenos de amor y por los que todavía nos esperan. Que este año de vida te traiga salud, paz y muchas razones para sonreír. Yo estaré aquí, siempre, para seguir celebrándote".

El amor que Maribel siente por su esposo, el que aseguró que era más grande que "lo que las palabras pueden decir" se remonta a 1996, poco tiempo de que su relación con Joan Sebastian se terminara, cuando viajó a Costa Rica.

Lee también: Laura, Maribel y Lucía sellan pacto contra los prejuicios de la edad

Ahí, con su hijo Julián, con alrededor de un año de nacido, conoció a Marco Chacón, un joven que, por esa época, todavía se estaba formando académicamente; la química -como han contado ambos- fue automática.

Así comenzó su relación que, aunque pocos saben, tuvo una pausa, tiempo en que -como ha contado Chacón- Maribel entabló un noviazgo con el actor Gerardo Murguía, con el que protagonizó la telenovela "Aventuras en el tiempo" pero, luego de la ruptura de estos, tomaron la decisión de intentarlo una vez más; sería la definitiva.

Y, en 2010, contrajeron matrimonio por la iglesia, con la compañía de Julián, quien Marco siempre vio como a un hijo pues, a pesar de que, por muchos años, Joan Sebastian -su padre biológico- siguió con vida, su agenda como músico dificultaba que viera al joven frecuentemente y Chacón se volvió una figura paterna para él.

Lee también: Maribel Guardia se pronuncia tras incendio en casa de su hijo Julián Figueroa

Al morir Julián, en abril de 2023, Chacón mostró apoyo incondicional a su esposa, aún cuando, con todos los escándalos que supuso la mala relación de la actriz con Imelda Tuñón, su exnuera, pues, entre ellos, él se vio afectado, cuando la joven afirmó que le era infiel con una de sus alumnas universitarias.

También se llegó a decir que Chacón no contaba con cédula profesional, este rumor -cabe aclarar- no fue difundido por Imelda, sino por un canal de YouTube en donde se habla, principalmente, de temas de la farándula.

Inmediatamente, el costarricense recurrió a sus redes para mostrar el documento que acredita que concluyó sus estudios pues, a pesar de asegurar que no tenía por qué demostrar a nadie lo que las especulaciones alimentaban, no quería que su trayectoria como catedrático se viera afectada.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc