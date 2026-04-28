Trabajadores y talleristas de programas sociales de la Alcaldía Tlalpan, específicamente de los Centros de Artes y Oficios, han denunciado el abandono de los dos principales recintos dedicados a la cultura: el Museo de Historia y la Casa Frissac, ambos en el Centro Histórico de la demarcación; así como, la falta de pago de los programas sociales por los cuales reciben remuneración mensual de sus actividades.

A través de un comunicado compartido en redes sociales, acerca del abandono en el Museo de Historia de Tlalpan, se describe que “las instalaciones están sucias y los pisos dañados, los baños permanecieron cerrados un mes por falta de personal de aseo al no renovar contratos. Espacios vitales como la librería, el fondo del museo y la ludoteca se utilizan hoy como bodegas de desperdicios en lugar de impartir talleres para la comunidad”.

Sobre Casa Frissac, se afirma que las áreas verdes están destruidas por el uso constante para conciertos, y que el inmueble principal, la casona histórica, está en grave deterioro.

Sobre la falta de pagos a los talleristas, el comunicado señala que la excusa de la Alcaldía es que las reglas de operación de los programas no marcan pagos mensuales, lo que resulta “en una falta de ética gestionar un área mientras se mantiene en la precariedad a quienes ejecutan el trabajo”.

Asimismo, los trabajadores acusan la contratación de coordinadores sin perfiles profesionales, por la cercanía política con el subdirector de Promoción Cultural, Alejandro Cruz Corona. El nombre del director de Cultura de Tlalpan, Rafael Pérez Labraquio, también aparece en el comunicado.

Denuncian también “nepotismo y amiguismo en las contrataciones”, ya que el director de Cultura habría dado empleo en su área a gente de San Miguel Topilejo, de donde es originario.

Fuentes que pidieron confidencialidad señalaron también las extensas horas de trabajo a las que son sometidos los talleristas, sin horas fijas de entrada o salida e incluso trabajando los siete días de la semana.

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