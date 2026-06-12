El Centro Kennedy retiró este viernes el nombre del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de la fachada del edificio de Washington en cumplimiento de una resolución judicial que le obligaba a retirarlo.

Un juez consideró el pasado 29 de mayo que la junta directiva del Centro Kennedy, formada por afines a Trump, no tenía capacidad para cambiar el nombre de la institución, ya que fue el Congreso quien fijó su denominación y, por tanto, el único que tiene potestad para modificarlo.

El magistrado, que dio un plazo de dos semanas para la retirada del nombre de Trump, señaló que la ley que creó el centro "deja absolutamente claro" que debe llevar el nombre del presidente John F. Kennedy, asesinado en 1963, y que no puede llevar ningún otro nombre, basado en la "decisión unilateral" de la dirección de la institución.

Lee también Juez frena intento de Trump por rebautizar y cerrar el Centro Kennedy de Washington

La Junta del Centro Kennedy presentó este jueves por la noche un recurso "in extremis" para evitar retirar el nombre de Trump de la fachada de su emblemático edificio de la capital.

La resolución del magistrado incluía también el bloqueo del cierre del Centro Kennedy durante dos años para realizar obras de remodelación, a partir del próximo 4 de julio, y la junta también ha recurrido esta decisión.

[Publicidad]

El Centro Kennedy ya había eliminado el lunes pasado el nombre de Trump de su página web como primer paso para cumplir la decisión que ahora ha impugnado.

Lee también Juez desecha demanda contra músico que suspendió show en el Centro Kennedy; Chuck Redd canceló en protesta contra Trump

Trump, por su parte, reaccionó al fallo de hace dos semanas que ordenaba retirar su nombre con dureza y aseguró que el juez "debería avergonzarse de sí mismo", al tiempo que acusó a la izquierda de preferir que el centro cultural "muera antes que permitir que el presidente Trump lo transforme en algo de lo que todos puedan sentirse orgullosos".

[Publicidad]

Desde febrero de 2025, tras el regreso de Trump a la Casa Blanca, decenas de artistas han cancelado sus actuaciones en este teatro después de que el presidente destituyera a los principales directivos del centro por miembros del Partido Republicano o cercanos al movimiento MAGA (siglas de "Hacer Grande a Estados Unidos de Nuevo")

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

gs