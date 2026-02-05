Más Información

reflexiona acerca de las consecuencias de una . Tomando como ejemplo , y los problemas que derivaron de él, la actriz aconseja a sus hijos y los exhorta a tener mucho cuidado a la hora de elegir a una pareja, debido a que cree que podrían afrontar una situación similar.

"La Zapata" fue captada en las inmediaciones del aeropuerto, donde fue cuestionada por "Venga la alegría" acerca de qué opinión le merecía la situación que Maribel Guardia, con quien sostiene una amistad cercana, atraviesa con su exnuera Imelda Garza Tuñón que, en los recientes días, ha ventilado los presuntos episodios de violencia que habrían marcado su relación con Julián.

Sorprendida por las imágenes que han circulado de Garza Tuñón, durante una discusión con su esposo, en donde se le ve en un estado anímico desencajado, Laura no supo si contactar a Maribel, para proveerla de algunas palabras de aliento o mantenerse al margen, por respeto a la complejidad de la situación.

"Es algo tristísimo, pensé en escribirle algo (a Maribel), pensé en decirle ´ninguna madre merece pasar esto´, qué dolor tan grande ver a tu hijo en ese rollo, pero no sólo verlo, sino que saber que ya está muerto ".

Lo que no dudó ni un segundo fue en contactar a sus dos hijos; Claudio y Patricio, a quienes les compartió el video de Imelda, con un sólo motivo, el de mostrarles la circunstancia en la que podrían verse sumidos, de no hacer una buena elección a la hora de decidir con quién unir sus vidas.

"Cuando vi el video ayer, a mis hijos les mandé, les mandé en el chat familiar, ´hijos míos, por favor, vean esto, una mala mujer, una mala persona, te puede llevar hasta la muerte´", expresó.

La actriz también les dijo que, a pesar de que comprendía que, a su edad, para ellos era una prioridad encontrar el amor, debían ser muy precavidos.

"Les dije ´tengan cuidado, sé que están jóvenes, sé que el amor..., sé que quieren encontrar una pareja, yo pasé por eso, pero, tengan mucho cuidado, mucho ojo, ya no solamente de las enfermedades físicas, ya no simplemente de eso, sino de las enfermedades mentales, del manipuleo, hay mucha gente que está buscando jóvenes como ustedes, pero gente enferma", ahondó.

