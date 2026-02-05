Laura Zapata reflexiona acerca de las consecuencias de una relación tóxica. Tomando como ejemplo el matrimonio de Julián Figueroa e Imelda Garza Tuñón, y los problemas que derivaron de él, la actriz aconseja a sus hijos y los exhorta a tener mucho cuidado a la hora de elegir a una pareja, debido a que cree que podrían afrontar una situación similar.

"La Zapata" fue captada en las inmediaciones del aeropuerto, donde fue cuestionada por "Venga la alegría" acerca de qué opinión le merecía la situación que Maribel Guardia, con quien sostiene una amistad cercana, atraviesa con su exnuera Imelda Garza Tuñón que, en los recientes días, ha ventilado los presuntos episodios de violencia que habrían marcado su relación con Julián.

Sorprendida por las imágenes que han circulado de Garza Tuñón, durante una discusión con su esposo, en donde se le ve en un estado anímico desencajado, Laura no supo si contactar a Maribel, para proveerla de algunas palabras de aliento o mantenerse al margen, por respeto a la complejidad de la situación.

Lee también: Video muestra a Imelda Tuñón y Julián Figueroa peleando; el hijo de Maribel Guardia aseguró que sufría violencia

"Es algo tristísimo, pensé en escribirle algo (a Maribel), pensé en decirle ´ninguna madre merece pasar esto´, qué dolor tan grande ver a tu hijo en ese rollo, pero no sólo verlo, sino que saber que ya está muerto ".

Lo que no dudó ni un segundo fue en contactar a sus dos hijos; Claudio y Patricio, a quienes les compartió el video de Imelda, con un sólo motivo, el de mostrarles la circunstancia en la que podrían verse sumidos, de no hacer una buena elección a la hora de decidir con quién unir sus vidas.

"Cuando vi el video ayer, a mis hijos les mandé, les mandé en el chat familiar, ´hijos míos, por favor, vean esto, una mala mujer, una mala persona, te puede llevar hasta la muerte´", expresó.

Lee también: Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia, habría muerto debido a un implante de naltrexona, asegura Imelda Garza

La actriz también les dijo que, a pesar de que comprendía que, a su edad, para ellos era una prioridad encontrar el amor, debían ser muy precavidos.

"Les dije ´tengan cuidado, sé que están jóvenes, sé que el amor..., sé que quieren encontrar una pareja, yo pasé por eso, pero, tengan mucho cuidado, mucho ojo, ya no solamente de las enfermedades físicas, ya no simplemente de eso, sino de las enfermedades mentales, del manipuleo, hay mucha gente que está buscando jóvenes como ustedes, pero gente enferma", ahondó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc