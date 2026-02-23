Maribel Guardia habla de la naltrexona, sustancia que su exnuera, Imelda Garza Tuñón, afirmó que le fue implantada a Julián para inhibir su consumo de drogas. Aunque la actriz reconoce que a su hijo sí le fue suministrada la sustancia, niega que esta fuera la causante de su muerte y recuerre a Julio César Chávez para respaldar su declaración.

Hace una semanas, la viuda de Julián, y madre de su unigénito -José Julián-, afirmó que tanto Maribel, como su marido -Marco Chacón- habrían tenido cierta responsabilidad en el deceso del joven.

Esto debido a que, aparentemente, ellos habrían impulsado a Julián a que se le implantase un chip con naltrexona, una sustancia que afirman que facilita la renuncia al consumo de narcóticos.

Lee también: José Manuel Figueroa confirma acciones legales contra Imelda Tuñón: "no hay justificación para lo que se ha hecho"

Pero es hasta ahora que, Maribel se ha dedicido a hablar abiertamente de este tema, reconociendo, a través de una publicación de Instagram, que su hijo sí fue implantado con la sustancia, sin embargo, negó que esta fuera capaz de causar un daño colateral tan agudo como la muerte.

De hecho, el exboxeador, Julio César Chávez, aparece junto a ella en el videoclip para respaldar sus declaraciones pues, así como Julián, el deportista dijo que su hijo, Julio César Jr., también llegó a tener un parche con la misma sustancia y, aunque siguió consumiendo, aun con el implante, el deportista afirmó que, ni de esa manera, la sustancia le produjo un daño a su salud.

"Los dos somos hermanos del mismo dolor, que nuestros hijos han pasado por momentos difíciles, el tuyo vivo, el mío ya no está aquí, pero lo bueno es que hablemos de la naltrexona, de este famoso chip, al que le han inventado mil cosas, que puede causar la muerte, que te puede dar un infarto", dijo la cantante.

A lo que el exboxeador contestó:

"No, eso es totalmente mentira, Maribel. A la clínica nos han llegado muchos con ese chip, ya drogados, ¿me entiendes? y, gracias a Dios, no les ha pasado nada, inclusive yo, a mi hijo Julio se lo puse y siguió consumiendo, al principio, como que paró poquito, pero después siguió consumiendo con ese chip adentro y no le pasó absolutamente nada", dijo.

Lee también: Maribel Guardia llama a frenar calumnias y pide respeto por la memoria de su hijo Julián Figueroa

Fue así que, para evitar confusiones, Maribel le preguntó directametnte si la naltrexona era capaz de producir un infarto, la causa del deceso de Julián, a lo que Chávez contestó que "no".

"No, de ninguna manera, Maribel. Ching* a mi madre, si no..., (lo que puede provocar) es dolor de cabeza, vómitos, es como una abstinencia, ¿me entiendes?".

Llegó un punto de la conversación en que Julio confesó que él también usó un parche con esa misma sustancia.

"También me lo pusieron a mí, déjame decirte que me funcionó en principio, los primeros días, probaba una cerveza o la cocaína, y me provocaba un poquito así de (negación), pero, como uno de adicto, la verdad, me valió gorro, seguí consumiendo y, ese chip, me hizo polvo".

Así, aclararon que la naltrexona permanece en el cuerpo alrededor de tres meses.

Fue así que, a poco de terminar el video, Maribel y Julio coinciden en la precaución que deben de tener las familias, al ver a sus hijos consumir, ya sea una copa de alcohol o una sustancia, pues un hábito puede llevar a otro.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc