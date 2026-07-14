La marca danesa de juguetes LEGO sorprendió nuevamente a sus clientes mexicanos con un nuevo lanzamiento de temporada, inspirado en uno de los íconos culturales más populares de la tradición de Día de Muertos, La Catrina.

El Día de Muertos, celebrada el 1 y 2 de noviembre, es una festividad mexicana que busca celebrar la vida y honrar a los seres queridos que han fallecido, a través de vibrantes altares, flores de cempasúchil, música y recuerdos compartidos.

Con un total de mil 212 piezas individuales, este set de bloques coleccionable contiene la esquelética figura de La Catrina, flores de cempasúchil y mariposas monarca, encarnando una combinación de belleza y mortalidad.

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La marca LEGO busca reconocer el papel de La Catrina como símbolo de la tradición mexicana del Día de Muertos. Foto: LEGO

¿Qué costo tendrá esta figura?

El set de construcción dirigida a sus clientes más grandes estará disponible a partir del sábado 1 de agosto de 2026, en la tienda digital oficial de LEGO. La figura articulada coleccionable tendrá un precio de 2 mil 999 pesos.

La figura de aproximadamente 43 centímetros replica el aspecto esquelético de la figura femenina, cubierta por un elegante vestido negro con rosa, adornado con coloridas flores de cempasúchil y papel picado, además de llevar calcomanías de calaveritas de azúcar t una pluma sobre su sombrero.

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La Catrina, creada originalmente por el reconocido caricaturista mexicano José Guadalupe Posada, fue popularizada como un personaje de cuerpo entero por el muralista Diego Rivera, convirtiéndose en uno de los símbolos mexicanos más reconocible y perdurable.

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La figura está basada en un concepto presentado por José Miguel Medina Pérez, a partir de la plataforma LEGO Ideas. Foto: LEGO

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