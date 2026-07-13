Si tienes gatos en casa probablemente los ves y piensas que sus bigotes les dan un toque de ternura único, sin embargo, estos icónicos y particulares "pelitos" de los michis son mucho más que una decoración o complemento a sus caras.

Los bigotes representan un elemento esencial en su bienestar y son clave para su desarrollo e interacción con todo lo que los rodea.

Por ello, saber su principales funciones y cómo cuidarlos adecuadamente es crucial para mantener la salud y el bienestar en general de cualquier michi.

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Los gatos no solo tienen "bigotes" o vibirsas cerca de la boca, los tienen también arriba de los ojos y a veces en las patas. Foto: Pixabay

¿Para qué sirven los bigotes de los gatos?

Llamados científicamente vibrisas, los bigotes de los gatos son un órgano sensorial sumamente importante. Fausto Reyes Delgado, director médico del Hospital Veterinario UNAM Banfield informó a la Revista UNAM Global que los bigotes de un michi cumplen tres funciones principales:

1. Medir la distancia con objetos en su entorno

Aunque los felinos son conocidos por ver bien en la oscuridad, su visión a corta distancia y para objetos cercanos es deficiente. Los bigotes funcionan como un tipo de antena que les ayuda a medir la distancia y evitar chocar con los objetos.

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Esta habilidad les sirve para orientarse en distancias no mayores a 30 centímetros de ellos y de acuerdo con el blog veterinario de Purina, incluso les permite reconocer la textura de una superficie con la que los bigotes rozan.

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Los bigotes le ayudan a un gato a medir la distancia con los objetos de su alrededor. Foto: Canva

2. Cinta métrica integrada

Regularmente, los bigotes de un michi miden de 8 a 12 centímetros de largo y llegan a la distancia del hombro del pequeño felino. Cuando quieren meterse por un espacio pequeño o una ranura, introducir su cabeza les ayuda a dimensionar el ancho y saber si podrían pasar el resto de su cuerpo sin ningún problema.

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Esto solo aplica cuando el gato no pesa más de lo que debería, ya que si está pasado de peso podría atorarse.

3. Indican su estado de ánimo

La tercera y última función de los bigotes es mostrar el estado de ánimo de tu michi. Si reposan suavemente a los lados de su cara, significa que están tranquilos. Si se ven caídos y está en posición de bollo o bolita, podría sugerir que sienten dolor. Si sus vibrisas se ven erectas y hacia atrás (como cerca de los cachetes), puede significar que están ansiosos, irritados o molestos.

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Los bigotes de tu gato pueden ayudarte a identificar cómo se sienten anímicamente. Foto: Canva

¿Cómo cuidar los bigotes de tu gato?

La nutrición es clave para cuidar los bigotes de tu gato, ya que esta le ayudará a mantener la salud de su piel y pelaje en condiciones óptimas. Ofrécele comida de buena calidad y asegúrate de que se mantenga bien hidratado (ten diversos puntos de hidratación en tu casa).

Procura que sus platos o bowls de comida y agua tengan bordes o aperturas anchas para que al momento de comer o beber sus bigotes no choquen repetidamente con las orillas del objeto. Esto les genera fatiga en las vibrisas, lo que significa que estimula sus terminaciones nerviosas provocándoles estrés, molestia y/o conductas de rechazo hacia la comida.

Por último, es de suma importancia NO jalar ni cortar sus bigotes. Es normal que puedan caerse de vez en cuando, pero eso sucede de manera natural. Según Reyes Delgado, cortarle un bigote a un gato sería el equivalente a cortarle las yemas de los dedos a un humano y como consecuencia, tu michi puede perder las facultades y funciones que se mencionaron, derivando en lesiones y/o desorientación.

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Un plato o bowl con apertura amplia les ayudará a no lastimar sus bigotes al momento de beber agua o comer. Foto: Redes sociales

¿Qué significa encontrarte un bigote de tu gato?

Como dato curioso, diversas leyendas y creencias populares dicen que encontrarte un bigote de tu gato es una señal de buena suerte.

Ya que en muchas culturas los gatos se asocian con la abundancia y son vistos como limpiadores de energías o guardianes del hogar, encontrarte un bigote es visto como un mensaje de fortuna.

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Hay dueños y amantes de los michis que incluso mencionan que tu gato te dejará un bigote en un lugar del hogar donde solo tú lo encontrarás, por lo que recogerlo y guardarlo se considera de buena suerte.

Si te gusta creer en las leyendas, puedes utilizar un pequeño frasco para guardar los bigotes de tu michi que te encuentres. Foto: Canva

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