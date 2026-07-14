Si estás buscando unos audífonos premium con sonido de alta calidad y funciones inteligentes, esta promoción puede ser la oportunidad que esperabas.

Amazon México ofrece los JBL Tour Pro 2 con hasta 40% de descuento, una rebaja que los convierte en una de las opciones más atractivas para quienes desean disfrutar de música, llamadas y entretenimiento con una experiencia de primer nivel.

Además del descuento, dependiendo de la promoción vigente, es posible adquirirlos con meses sin intereses al pagar con tarjetas participantes, facilitando aún más la compra.

¿Por qué vale la pena comprar los JBL Tour Pro 2?

Los JBL Tour Pro 2 destacan por incorporar un estuche de carga inteligente con pantalla táctil, una característica que permite controlar diversas funciones sin necesidad de sacar el teléfono del bolsillo.

Entre sus principales especificaciones se encuentran:

Sonido JBL Pro con graves profundos y audio de alta fidelidad.

Cancelación de ruido adaptativa para reducir el ruido del entorno.

Modo Ambient Aware y TalkThru para escuchar lo que ocurre a tu alrededor sin quitarte los audífonos.

Estuche inteligente con pantalla táctil para controlar reproducción, llamadas, volumen, ecualizador y notificaciones.

Tecnología de seis micrófonos para llamadas con voz más clara.

Compatibilidad con asistentes de voz y la aplicación JBL Headphones para personalizar el sonido.

Batería de larga duración que ofrece varias horas de reproducción continua, además de carga adicional mediante el estuche.

Conectividad Bluetooth multipunto para alternar fácilmente entre distintos dispositivos.

Ideales para trabajar, viajar o disfrutar de tu música

Gracias a su cancelación activa de ruido y su sonido envolvente, los JBL Tour Pro 2 son una excelente opción para quienes trabajan desde casa, realizan videollamadas frecuentes o viajan constantemente. También ofrecen una experiencia inmersiva para ver películas, jugar o escuchar tus listas de reproducción favoritas.

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Su diseño ergonómico ayuda a mantener un ajuste cómodo durante largas sesiones de uso, mientras que la certificación de resistencia al agua y al sudor los hace adecuados para entrenamientos y actividades al aire libre.