León, Guanajuato. - Un policía municipal perdió la vida al caer del carril superior del distribuidor vial Juan Pablo Segundo, en las inmediaciones de Plaza Altacia, en la salida a Silao al oriente de la ciudad.

El hecho ocurrió minutos después de las 11:00 horas de este martes, en los momentos en que se registraba una elevada carga de vehículos en los bulevares Morelos y Aeropuerto.

El oficial vestía su uniforme y se encontraba en servicio cuando presuntamente se lanzó al vacío.

El agente, que se identificó como Orlando, previamente grabó un video mientras conducía una patrulla y lo subió a sus redes sociales; en él recomendó atenderse ante cualquier problema mental.

Lee también Víctor Rodríguez Padilla sale del penal de Atlacholoaya en Morelos; exdirector de Pemex evita dar declaraciones

“No se pongan tristes, ya llevaba yo mucho tiempo pasando por una depresión silenciosa que me terminó consumiendo”, expresó.

[Publicidad]

Pidió a las personas que no se pusieran tristes y se quedaran con los buenos recuerdos de él.

El suceso fue captado en teléfonos celulares por personas que lo presenciaron y compartieron en plataformas virtuales.

La Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana de León no ha emitido postura al respecto.

[Publicidad]

Lee también Aseguran planta de marihuana en canal de irrigación de Ciudad Juárez; no hay detenidos

Señales de aviso y cómo prevenir el suicidio

El suicidio es un problema de salud mental muy complejo. Hablar de querer morirse es una conducta que debe tomarse en serio y ofrecer ayuda a quien lo manifieste. Otras señales de alerta son:

Hablar de sentir que no hay esperanza o que no hay razón de vivir

Hablar de sentirse atrapado o tener un dolor insoportable

Hablar de ser una carga para otras personas

Aumentar el uso del alcohol o las drogas

Actuar de manera ansiosa, agitada o peligrosa

Dormir muy poco o demasiado

Aislarse o sentirse aislado

Exhibir ira o hablar de vengarse

Exhibir extremos de temperamento

Si detectas alguna de estas o varias señales no la dejes sola, pide ayuda a un especialista médico, psicólogo, tanatólogo o terapeuta. Retira cualquier arma, sustancias, alcohol, drogas, o los objetos afilados que pudieran utilizarse en un intento de suicidio.

[Publicidad]

Debido al confinamiento aumentó el número de solicitudes de apoyo por estrés, ansiedad, depresión, violencia y consumo de sustancias, que se recibieron a través de las redes sociales de la Línea de la Vida @LaLineaDeLaVidamx y @LineaDe_LaVida, así como vía telefónica 800 911 2000.

dmrr/rmlgv