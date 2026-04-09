Maribel Guardia dedicó un corto pero sentido mensaje a su hijo Julián a tres años de su muerte, y confesó que el mensaje que Zarelea Figueroa Ocampo, le dedicó a su hermano Julián, la hizo llorar.

“JULIÁN 3 años… sin aire , sin ilusión , sin tu luz, sin ti", escribió Guardia junto a una foto de Julián sonriendo; hace unos días compartió que se hizo un tatuaje del ojo de su hijo en el brazo, y es sabido que en el camerino que tiene en el Teatro San Rafael tiene un enorme retrato de Julián.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Maribel recordó que cuando Julián era niño lo llevaba a sus presentaciones, a pesar de que tenía mucho trabajo, procuró no estar ausente en la niñez de su hijo, y se siente agradecida que Dios se lo haya prestado por 27 años.

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Zarelea Figueroa, media hermana de Julián, también lo recordó con un mensaje tan emotivo que provocó el llanto de Maribel.

Zarelea es hija del fallecido cantante y compositor mexicano Joan Sebastian y de María del Carmen Ocampo, es cantante y una de las herederas de la dinastía Figueroa.

Recordó a su hermano con una serie de fotografías y con un mensaje en el que reveló que Julián la dejó a pesar de la promesa que le hizo de siempre estar juntos, aunque aunque admitió, sigue estando con ella en su alma.

Zarelea Figueroa con su hermano Julián, a tres años de su muerte.

"Julián, hace 3 años me dejaste a pesar de nuestra promesa de estar siempre juntos, y aunque te confieso que el dolor me cegaba, hoy entiendo que no te fuiste, solo te mudaste a lo más sagrado de mi alma para siempre y desde ese hermoso lugar donde estás, cumplirás la promesa de siempre estar junto a mi. Hermanito, dueles como siempre, pero hoy comprendo que este dolor que siento significa que te amé, te tuve y te viví, y estaré eternamente agradecida con Dios por haberme elegido para ser tu compañera en este viaje.Dale un abrazo a papá. Los amo y los extrañaré hasta que nos volvamos a encontrar", se lee.

Maribel reaccionó a dicho mensaje y confesó que la hizo llorar.

Zarelea Figueroa, recuerda a su hermano Julián a tres años de su muerte.

José Manuel Figueroa no se quedó atrás y también compartió un recuerdo con su hermano, lo acompañó con una foto en la que aparecen cantando juntos:

"Hoy se remueven los sentimientos en mi pecho. Que difícil es asimilar la muerte, el problema no es dejar ir el pasado es hacerle entender a la mente que el posible futuro que anhelabas ya no será una realidad.Ahí está la verdadera lucha del corazón, un beso al cielo".

José Manuel Figueroa recuerda a su hermano Julián con esta fotografía en la que aparecen cantando juntos.

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