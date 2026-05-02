El asistir a un evento como la Met Gala, es una clara señal de status y la mejor vitrina para impulsar una carrera en el mundo de la moda o el espectáculo, porque no cualquiera puede pasar por su alfombra roja y subir las emblemáticas escaleras que dan acceso al Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, así que muchos desean formar parte de esto al menos una vez en la vida.

Pero por muy extraño que esto parezca, hay estrellas que deciden pasar de largo con esta fiesta de beneficencia e invertir su tiempo en algo más productivo para ellos, o simplemente sienten que la dinámica que encierra no va con su forma de pensar, por ejemplo:

Britney Spears

La llamada princesa del pop e icono indiscutible de la moda, al menos en sus años de mayor éxito, nunca hizo una aparición en la Met Gala, y no porque no haya recibido una invitación, sino por decisión propia, y los demostró en 2022, cuando publicó un incendiario mensaje en su cuenta de Instagram respecto a este evento, el cual decía: "Iba ir a la Met Gala, pero en vez de eso me metí en la bañera con mi perro y me puse la pijama!! Odio volar!!

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Meryl Streep

La multiganadora de los premios Oscar y quien nos regaló el icónico personajes de Miranda Priestly, de la película "El diablo viste a la moda", debería ser una figura frecuente en la Met Gala, pero la realidad es que nunca ha pisado la alfombra roja de este evento, debido a que prefiere manejar un perfil bajo y evitar los eventos con demasiada atención mediática; pero hubo una ocasión que había aceptado formar parte de esta ceremonia organizada por Anna Wintour, fue en el año 2020 cuando fue invitada a ser copresidenta de la Met Gala junto a Emma Stone y Lin-Manuel Miranda, pero el evento se canceló debido a la pandemia, impidiendo su debut.

Angelina Jolie

Al igual que Streep, la exesposa de Brad Pitt nunca ha aceptado una invitación a la Met Gala porque prefiere priorizar su privacidad, por eso el manejar un perfil bajo es fundamental para ella y sus seis hijos; y si bien se trata de un evento para recaudar fondo para Costume Institute, el espíritu altruista de Jolie va por otro rumbo y se inclina por la ayuda humanitaria más que por la moda, y cuando quiere enfocarse en esta área trabaja en su atelier, que ofrece algo más exclusivo y de creatividad.

Jennifer Aniston

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La estrella de la serie "Friends" ha sido invitada en múltiples ocasiones a la Met Gala, pero en todas ellas ha declinado asistir, comenzando porque el glamour y sofisticación no va con ella, acostumbrada a un estilo casual y cómodo; ella misma ha confesado que la presión que hay en la planeación del outfit, el cual debe caumplir con temática elegida, vestirse y maquillarse perfectamente, y llegar a un evento de esta magnitud, le provoca ansiedad y la abruma, porque a pesar de esta acostumbrada a ceremonias como los Emmys o los Golden Globes, ahí la atención está en el trabajo actoral y no en lo que se lleva puesto.

Adele

Dueña de un talento innegable y una de las mejores voces de las últimas dos décadas, ha decidido no pisar una Met Gala por no comulgar con lo que este evento representa, incluso llegó a tener un pleito abierto con uno de los pilares de la moda, Karl Lagerfeld, quien era abiertamente gordofobico y opinó en 2012 que la cantante británica era demasiado gorda, aunque tenía una cara divina; además ella prefiere enfocarse en su trabajo y evitar esta clase de eventos, ya que para ella es muy importante mantener resguardada su vida privada, por lo cual no hace apariciones de este tipo cuando no está trabajando.

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