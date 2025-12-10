La Met Gala es uno de los eventos de moda más esperados cada año. Se celebra el primer lunes del mes de mayo y reúne a cuantiosas figuras clave de la industria del arte, el entretenimiento, el deporte y la moda.

Este encuentro se lleva a cabo para recaudar fondos para el Instituto del Traje del Museo de Arte de Nueva York (The Costume Institute) y marca la inauguración oficial de la exposición de primavera del recinto dedicado a la exhibición, investigación y conservación de indumentaria como arte y legado cultural. Este año, la exposición se titula Costume Art (Arte del vestuario), y explorará la relación entre la ropa y el cuerpo.

El miércoles 10 de mayo anunciaron quiénes serán los anfitriones de la Met Gala 2026, personalidades que acompañarán de cerca a Anna Wintour, directora de contenido de Condé Nast, directora global de Vogue y principal organizadora del evento.

Ellas serán las anfitrionas de la Met Gala 2026

Las anfitrionas de la Met Gala 2026 serán la editora de moda Anna Wintour, la cantante Beyoncé, la actriz Nicole Kidman y la deportista Venus Williams.

En un artículo de Vogue destacan que Beyoncé regresa a este evento después de una década, pues su última aparición en una de estas veladas fue en 2016, “cuando asistió a la gala ‘Manus x Machina’ vestida por Givenchy”, detallan. Por su parte, tanto Kidman como Williams han sido invitadas recurrentes, incluso asistieron el año pasado.

Nicole Kidman viste Balenciaga en la Met Gala de 2024. Foto: AFP

En 2025, los co-hosts fueron el músico A$AP Rocky, el actor Colman Domingo, el piloto Lewis Hamilton y el músico Pharrell Williams, quien es también director creativo de la división masculina de Louis Vuitton.

Además del anuncio de las anfitrionas de la Met Gala, también informaron que el diseñador de moda Anthony Vaccarello —director creativo de Saint Laurent— y la actriz Zoë Kravitz presidirán el comité organizador.

Pero eso no es todo, enunciaron nombres como los de Alex Consani, Doja Cat, Elizabeth Debicki, Lisa (Blackpink), Sabrina Carpenter y Sam Smith como parte del comité. Esto ya es un atractivo adelanto sobre las personalidades que pisarán la alfombra roja del evento el próximo año.

¿Cuándo se celebrará la Met Gala? En 2026, la cita es el lunes 4 de mayo.

¿Qué más falta saber? Aún no revelan cuál será el código de vestimenta, el cual suele estar estrechamente vinculado con la temática de la exposición.

