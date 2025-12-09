Timothée Chalamet y Kylie Jenner eligieron la alfombra de "Marty Supreme" —la nueva película del actor para A24— como el escenario perfecto para confirmar dos cosas: siguen juntos y siguen dominando la conversación fashion. Después de meses sin apariciones públicas, la pareja llegó con looks coordinados en un vibrante naranja, creado por Chrome Hearts, una elección que rápidamente incendió redes.

Kylie Jenner y Timothée Chalamet en su aparición coordinada en el estreno de Marty Supreme en Los Ángeles. Foto: AP

El look de Kylie Jenner

Kylie llevó un vestido de piel naranja con cut-outs frontales, un escote profundo y detalles metálicos en forma de cruz, sello absoluto de Chrome Hearts. La silueta abrazó la figura sin caer en excesos, mientras la abertura lateral aportó movimiento.

Su styling se mantuvo fiel a su estética: cabello suelto, manicura naranja a juego con el outfit y un collar plateado que conectó con los herrajes del vestido.

Kylie deslumbró con un vestido de cuero naranja cut-outs y herrajes metálicos de Chrome Hearts. Foto: Instagram @kyliejenner

El look de Timothée Chalamet

Timothée apostó por un traje de cuero naranja con camisa a tono y botas tipo workwear. El look, aunque monocromático, reveló bordados sutiles que elevaban el conjunto.

Pero lo que realmente rompió internet fue su accesorio: un bolso circular hecho a partir de una raqueta de ping pong, también intervenida por Chrome Hearts. El detalle inesperado se volvió el centro de la conversación en segundos.

La bolsa circular de Timothée hecha a partir de una raqueta de ping pong. Foto: Instagram @tchalamet

Una aparición que responde a los rumores

Este 'matching moment' parece llegar en el timing perfecto. Tras semanas de especulación sobre su relación, su aparición con looks coordinados —casi simbólica— funciona como un “sí, aquí seguimos”. Y si algo quedó claro es que la pareja entiende el poder del styling como narrativa pública.

La pareja llegó con looks vibrantes de Chrome Hearts, confirmando que siguen juntos y muy fashion. Foto: AFP

Chrome Hearts en modo protagonista

La firma, conocida por su mezcla de cuero, metal y una estética rockera-lujosa, se ha convertido en una favorita de celebridades. Kylie y Timothée no solo llevaron el color del momento, sino que apostaron por una versión totalmente personalizada, reforzando su relación con la estética bold que domina este invierno.

