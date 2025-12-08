La fiebre por Bad Bunny llegó a México… y adidas la acompañó con una playera edición limitada que ya comenzó a viralizarse entre fans y coleccionistas. La marca presentó un diseño especial disponible en dos versiones: blanca y negra, ambas creadas para celebrar la llegada del artista a Ciudad de México y subrayar su identidad global.

La pieza destaca por su gráfica limpia, su estética retro y el uso del azul vibrante característico de la colaboración entre Bad Bunny y adidas, una mancuerna que desde 2021 ha construido su propio lenguaje visual.

Bad Bunny y adidas lanzaron una playera especial para celebrar su paso por Ciudad de México. Foto: Instagram @adidasmx

El frente: un guiño directo al origen del Conejo Malo

En la parte frontal, la playera muestra el logotipo Trefoil en azul acompañado de un globo terráqueo con la frase “De Puerto Rico para el mundo”, un sello que se ha convertido en parte del discurso visual del cantante: orgullo por sus raíces y expansión global.

El diseño se mantiene minimalista y con un estilo gráfico que recuerda a la merch vintage de tours internacionales. En el bajo, un bordado discreto: “adidas para Bad Bunny”, reforzando que es una pieza oficial y limitada.

El frente de la playera beige incluye el Trefoil y el gráfico “De Puerto Rico para el mundo”. Foto: Instagram @adidasmx

Leer también: Cómo Oasis ganó la batalla del 'britpop' en la moda

La espalda: Ciudad de México como protagonista

La parte posterior es donde la playera cobra vida: un enorme globo terráqueo azul sirve de fondo para la tipografía en rojo que dice “Ciudad de México”, creando un contraste poderoso e imposible de ignorar. Arriba se mantiene la frase completa “De Puerto Rico para el mundo”, conectando la narrativa del cantante con la ciudad donde se presenta.

Este diseño convierte a la pieza en un recuerdo directo de la visita del artista al país —algo que no se replicará en otras ciudades— lo que la hace aún más coleccionable.

El bordado azul confirma que es una pieza oficial de la colaboración. Foto: Instagram @adidasmx

Disponibilidad y colores

La playera está disponible únicamente en blanco y negro, ambas con la misma composición gráfica y la misma intención conmemorativa. Son de algodón, corte relajado y pensadas para usarse tanto en looks deportivos como streetwear.

Por su carácter limitado, se espera que se agoten en tiendas selectas de adidas y puntos emergentes ligados a la visita del cantante.

La playera está disponible únicamente en blanco y negro. Foto: Instagram @adidasmx

Cuánto cuesta la playera "adidas para Bad Bunny"

En la tienda online de adidas, la playera tiene un precio de 799 pesos. Las tallas disponibles van de la XS a la XL.

Leer también: Pantone revela el Color del Año 2026: Cloud Dancer, un blanco sutil