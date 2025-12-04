Más Información

¿Cómo elegir un abogado de inmigración?: experiencia, idioma y señales de alerta

Baño con aroma de lujo: así preparan los hoteles su ambientador casero

La eficaz mezcla casera para limpiar el vidrio de las ventanas y dejarlas relucientes

Navidad 2025: ¿cómo cuidar tu nochebuena durante la temporada invernal?

Gemínidas 2025: fecha exacta para observar el pico de la lluvia de meteoros más intensa del año

Si había dudas sobre el reinado de los colores neutros el próximo año, estas han quedado resueltas. En 2026 seguiremos viendo el predominio de estos tonos en intensidades claras y minimalistas.

El Instituto , una voz con autoridad en su área, ha anunciado hoy, 4 de diciembre, el : PANTONE 11-4201 Cloud Dancer, un tono de blanco.

El 2026 se "vestirá" de un blanco sutil. Foto: Instagram @pantone
Pantone hace una lectura del momento en que se encuentra la sociedad global para elegir cada Color del Año. “Un blanco neutro y sutil cuya presencia etérea actúa como un susurro de calma y paz en un mundo ruidoso. PANTONE 11-4201 Cloud Dancer simboliza una influencia tranquilizadora en una sociedad que redescubre el valor de la reflexión serena”, reflejan en el anuncio dado en sus redes sociales.

A la descripción del Color del Año 2026, añaden: “Un blanco ondulante impregnado de serenidad, invita a la verdadera relajación y concentración, permitiendo que la mente divague y la creatividad respire”. También dicen que esta tonalidad desea invitarnos a la renovación y a mantener una visión serena.

Foto: Instagram @rosalia.vt. En esta imagen del nuevo disco de Rosalía, reina el blanco, similar al Color del Año que acaban de anunciar.
Cada año, el programa Pantone Color of the Year revela a fin de año el color que dominará en el siguiente. La idea es conectar con la comunidad del diseño y otras áreas que trabajan con el color y “llamar la atención sobre la relación entre el color y la cultura”, aseguran.

Pantone selecciona cada año un color que capta el espíritu de la época: el Color of the Year (Color del Año) expresa un estado de ánimo y una actitud globales, y refleja el deseo colectivo en forma de un único tono distintivo”, detallan.

Esta elección es valorada y es influyente en áreas como la moda (textil, calzado) y la belleza (maquillaje, uñas), pero también en decoración e interiorismo, incluso en el diseño de dispositivos tecnológicos, entre otros ámbitos.

Cuál ha sido el Color del Año 2025

El Color del Año que estamos a punto de despedir es el Mocha Mousse, un tono achocolatado que hemos visto presente desde en prendas de ropa hasta en tintes de cabello. El 2025 ha sido un año en el que el marrón y las tonalidades terrosas en general han tenido un gran repunte.

¿Qué opinas sobre la elección del Color del Año 2026 y su significado?

