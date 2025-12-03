Más Información

continúa consolidando su posición en la escena del lujo contemporáneo con el lanzamiento de axelarigato.mx, su primera plataforma oficial en y en toda Latinoamérica. Con este movimiento, la firma marca un nuevo capítulo en su expansión global, seleccionando al país como punto de partida y como uno de sus mercados con mayor potencial creativo y comercial.

La nueva tienda online ofrece envíos locales, soporte en español y precios en MXN. Foto: Especial
Una filosofía moderna que evoluciona con la cultura

Nacida hace más de una década, la marca sueca surgió bajo una visión disruptiva: crear piezas de lujo accesible inspiradas en la cultura urbana, el diseño nórdico y una lectura global de las tendencias.

Su historia comenzó con un solo sneaker minimalista, pero su propuesta evolucionó hasta convertirse en un referente internacional que combina calidad, diseño inteligente y una estética limpia que conecta con nuevas generaciones.

Además, la firma se distingue por su vínculo con comunidades creativas: músicos, artistas visuales y talentos emergentes han sido parte de sus colaboraciones y activaciones alrededor del mundo.

Lo que significa axelarigato.mx para el mercado mexicano

Con su llegada oficial, los consumidores en México podrán acceder directamente a toda la oferta de la marca sin intermediarios, asegurando autenticidad, envíos más rápidos y atención personalizada en español.

La plataforma también permitirá que Axel Arigato se acerque a la escena local, un paso clave para integrarse al entorno creativo del país mediante proyectos culturales y futuras colaboraciones.

Axel Arigato celebra el lanzamiento de su e-commerce oficial en México. Foto: Especial
El lanzamiento coincide con su colección otoño-invierno

La apertura del sitio llega acompañada de su colección otoño-invierno, una propuesta que reafirma la identidad de la firma: siluetas esenciales reinterpretadas, una paleta que mezcla tonos neutrales y guiños a la cultura urbana global. Modernidad, funcionalidad y estilo se combinan en piezas pensadas para un consumidor que busca lujo sin excesos.

México, la puerta de entrada a Latinoamérica

Con este lanzamiento, Axel Arigato convierte a México en su hub oficial para Latinoamérica, marcando un precedente dentro de las marcas de lujo contemporáneo. La firma apuesta por construir una comunidad regional sólida donde diseño, calidad y cultura conviven bajo una misma visión.

La firma sueca redefine el lujo contemporáneo con diseños minimalistas y urbanos. Foto: Especial
