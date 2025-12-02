La presentadora Cynthia Rodríguez le dio nueva vida al abrigo efecto pelo, demostrando que esta pieza puede ser el centro de un outfit invernal sin esfuerzo. Esta chamarra —con textura peluda, volumen y presencia— se lleva sola: basta con combinarla con prendas neutras y líneas simples para lograr un look sofisticado, moderno y cálido.

Texturas voluminosas y tonos neutros: así se lleva la tendencia de pelo. Foto: Instagram @cynoficial

La clave está en dejar que el abrigo hable por sí solo. Un pantalón recto o fluido en tonos oscuros, prendas lisas y accesorios discretos permiten equilibrar el volumen de la textura. El resultado: un estilo elegante sin sobrecarga, ideal para cenas, salidas o eventos invernales.

Este tipo de abrigos tienen un lugar especial esta temporada. Tal como señala un reciente repaso de tendencias: el “efecto pelo” vuelve con fuerza —no solo en abrigos largos, sino en cazadoras, chamarras cortas y teddy coats—, ofreciendo un guiño al glamour vintage con un toque moderno.

El look de Cynthia Rodríguez con fur jacket

Cynthia Rodríguez compartió uno de los looks invernales más llamativos. Para lograrlo, apostó por un total look negro, una base versátil que ayuda a estilizar, alargar la silueta y dar protagonismo absoluto a la prenda clave: una chamarra de efecto pelo con bloques de color.

La pieza protagonista destaca por sus tonos azul acero, café, blanco y nude, una mezcla que aporta dramatismo sin perder elegancia. Su volumen contrasta perfectamente con el pantalón negro fluido, logrando una silueta equilibrada y moderna.

Cynthia Rodríguez luce chamarra efecto pelo en New York. Foto: Instagram @cynoficial

Para complementar, Cynthia eligió un bolso estructurado en piel, que aporta un toque sobrio frente a la textura llamativa del abrigo. El peinado suelto y el maquillaje natural mantienen la armonía del look y permiten que la chamarra sea el punto focal del estilismo. El resultado: un outfit abrigador, glamuroso y perfecto para cualquier plan en la ciudad durante esta temporada.

Dónde comprar chamarras efecto pelo

Aquí tres opciones actuales, con disponibilidad en tiendas en línea, para recrear el look inspirado en Cynthia:

Chamarra efecto pelo moteada

Una opción moteada que replica el estilo que está dominando redes esta temporada. Foto: Especial

Una chamarra de efecto pelo con acabado moteado en tonos café y blanco que replica el estilo más buscado de la temporada. Su estructura esponjosa y el fit ligeramente oversized la hacen ideal para elevar cualquier look básico. Disponible en tiendas Zara y en su tienda en línea.

Precio: $2,999 MXN

Cazadora efecto pelo beige

Las chamarras cropped de efecto pelo regresan con fuerza en clave Y2K. Foto: Especial

De silueta corta y textura suave, esta opción de Bershka es perfecta para quienes quieren un toque Y2K sin perder estilo. Ligera, combinable y con ese volumen trendy que funciona tanto con jeans como con pantalones tailoring. Disponible en su sitio web y tiendas físicas.

Precio $1,799 MXN

Cazadora corta efecto pelo chocolate

El abrigo chocolate, la alternativa elegante para elevar cualquier outfit invernal. Foto: Especial

Una pieza elegante con acabado de pelo sintético en tono chocolate, ideal para looks monocromáticos o para sumar contraste. Su cuello amplio aporta estructura y hace que se vea más premium de lo que cuesta. Disponible en Stradivarius online y en tiendas.

Precio: $1,699 MXN

