El mes de diciembre siempre se siente como un cierre simbólico. Entre posadas, brindis de fin de año y cenas de temporada, muchas personas buscan un cambio de look para finalizar este ciclo con estilo.

Y la buena noticia es que el calendario lunar puede ayudarte a aprovechar las fases del satélite para obtener mejores resultados en tu cambio de cabello. Aquí te lo presentamos.

Diciembre es un buen mes para experimentar con un corte de cabello. Foto: Freepik

¿Qué días de diciembre 2025 cortarse el cabello ?

De acuerdo con Mia Astral, astróloga y creadora de contenido en Instagram, diciembre tendrá cinco fechas clave para realizar un corte de cabello.

Si tu intensión es cortarlo para renovarlo o para refrescar la forma de tu peinado, lo mejores días son 2, 3, 23 y 26. Según la experta, en ese momento, la energía de la Luna favorece el crecimiento saludable y le aporta vitalidad al pelo.

Mientras que el 27 de diciembre, la Luna Cuarto Creciente es apta para cortar el pelo y mantener su densidad. Si buscas un estilo con capas, no dudes en realizártelo este día porque Mia Astral considera que es la etapa perfecta los cambios radicales.

¿Qué días de diciembre 2025 evitar cortes de cabello?

Por el contrario, el día menos recomendado para hacer un corte de cabello es el 20 de diciembre. Aquí, la luna entrará en su fase Nueva y este es el mejor momento para un descanso capilar.

¿A qué se debe? La energía del satélite invita a la introspección y no a los cambios estéticos visibles. Por eso tampoco se recomienda teñirlo o someterlo a procedimientos químicos agresivos.

Finalmente, el 11 de diciembre también será una día para actuar con cautela. De acuerdo con Mia Astral, la fase Cuarto Menguante suele asociarse con la depuración, por lo que es mejor aprovecharla para masajes capilares o la aplicación de tratamientos nutritivos, en lugar de cortarlo.

Hay días de diciembre que son mejores para aplicar tratamientos nutritivos. Foto: Freepik

Diciembre será un mes estratégico para quienes disfrutan organizar sus rutinas de belleza con el calendario lunar. Ya sea que busques un cambio radical o un corte simbólico para el cierre del año, estas fechas pueden ayudarte como guía.

