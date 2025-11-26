La actriz Natalia Téllez asistió a los Premios Emmy Internacional en Nueva York, uno de los eventos más relevantes de la industria televisiva, donde "Las Azules" estuvo nominada en la categoría de Mejor serie dramática. Su elección de vestimenta destacó entre las asistentes por combinar una estética romántica con detalles modernos.

Para esta aparición, la actriz de la producción nominada eligió un vestido amarillo cubierto de flores en textura 3D, diseño de Raquel Orozco, una de las firmas mexicanas que en 2025 ha tomado fuerza por su propuesta femenina, contemporánea y con un toque artesanal.

La pieza, confeccionada con silueta estructurada y aplicaciones florales cuidadosamente colocadas, refleja la visión de la diseñadora mexicana, quien apuesta por crear moda de gala que no solo luzca elegante, sino que cuente una historia visual.

Natalia Téllez complementó su look con joyería de Pomellato y bolso rojo de Longchamp. Foto: Instagram @natalia_tellez

El amarillo floral y vibrante celebró una de las tendencias más fuertes de la temporada: los colores intensos aplicados a looks de noche. Este tipo de tonos, antes reservados para estilos más casuales, se han convertido en protagonistas de las alfombras internacionales, otorgando frescura y un giro inesperado a los outfits formales. En el caso de Natalia, el color elevó el diseño y reforzó su presencia luminosa en el evento.

Los accesorios: lujo sutil y contraste de color

Para complementar el vestido, Natalia llevó joyería de Pomellato, una selección que añadió un brillo sutil sin competir con la textura del diseño. Su bolsa roja de Longchamp funcionó como un acento protagonista que contrastó con el amarrillo del vestido, creando una paleta vibrante y equilibrada. Este contraste aportó movimiento visual y reforzó la energía juvenil del outfit.

Detalle del vestido de flores en textura 3D que Natalia Téllez lució en los Premios Emmy Internacional. Foto: Instagram @natalia_tellez

Maquillaje y peinado: natural y en sintonía con el vestido

En cuanto a belleza, Natalia optó por un maquillaje suave con énfasis en los ojos: delineado definido, pestañas marcadas y sombras en tonos neutros que iluminaron la mirada. Los labios se mantuvieron en una gama natural, lo que dio armonía al conjunto. Su peinado, con ondas sueltas y flequillo, complementó la estética romántica del vestido, reforzando una imagen fresca y contemporánea.

El look de Natalia Téllez también destacó por llevar moda mexicana. Foto: Instagram @natalia_tellez

El look de Natalia Téllez no solo destacó por su impacto visual, sino también por llevar moda mexicana a un escenario internacional, celebrando el talento creativo del país.

