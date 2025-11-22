La revista GQ celebró en la Ciudad de México su gala Men of the Year 2025, una ceremonia en la que Belinda fue reconocida como Mujer del Año 2025 por su trayectoria y presencia en la industria del entretenimiento. El evento reunió a personalidades del ámbito artístico como Cazzu, Diego Luna y Maluma.

La cantante compartió parte de su discurso en redes sociales. "El año tiene 365 días… y ninguna mujer puede ser Mujer del Año todos los días. Pero todas hemos tenido días en los que sí lo hemos sido…, cuando nos levantamos después de una caída, cuando apostamos por nuestros sueños o cuando simplemente no nos rendimos", posteó.

Sin embargo, además del mensaje, uno de los aspectos más comentados de la noche fue su elección de look, un traje rojo con plumas.

¿Qué destacó del look monocromático de Belinda?

La artista eligió un traje sastre rojo de diseño contemporáneo, caracterizado por un blazer de hombros definidos y mangas con plumas, un detalle en tendencia que aportó movimiento y densidad sin saturar su silueta. La pieza se complementa con pantalones de vestir y una camisa roja semitransparente, que unifica la paleta de colores en un estilo monocromático.

Las plumas elevan el look de Belinda. Foto: Instagram @belindapop

Para los accesorios, la cantante eligió aretes largos y un anillo plateado, además de un reloj negro con acentos rojos.

¿Cómo fue el maquillaje de Belinda en el evento de GQ?

El maquillaje siguió una línea discreta y armoniosa. La piel lució natural, con un acabado ligeramente satinado y un rubor suave que añadió frescura a su rostro.

La mirada se mantuvo en tonos neutros, lo que permitió que el acento principal recayera en los labios, maquillados en un rojo vibrante que combinaba de manera precisa la intensidad del atuendo.

Los labios rojos son protagonistas del maquillaje. Foto: Instagram @belindapop

Belinda llevó el cabello peinado con raya al centro y ondas largas y suaves, una elección que equilibró la estructura del traje con un acabado más natural. El contraste degradado entre tonos castaños y rubios añadió luminosidad sin romper el look.

La manicura roja, visible en las fotografías publicadas por GQ, representó y cerró el concepto monocromático. Este detalle, junto con los accesorios metálicos, reforzó la idea de un look pensado en el empoderamiento femenino.

Belinda lució accesorios plateados y un reloj en negro con detalles rojos que complementan su look monocromático. Foto: Instagram @belindapop

