La noche del 28 de octubre, Swarovski reunió a cuantiosas estrellas en el evento de inauguración de la exhibición Masters of Light en Los Ángeles, en el que además celebraron los 130 años de la firma.

La cantante Belinda fue una de las invitadas destacadas en esta gala, donde se pudo ver al lado de personalidades como la cantante Cher, la deportista Venus Williams, y las modelos Alex Consani y Emily Ratajkowski.

Belinda brilla en dorado en Los Ángeles

La cantante de “Cactus” y “300 noches” eligió vestir de dorado para asistir a esta gala. Para brillar en el evento de Los Ángeles, llevó un minivestido cubierto con cristales. El diseño presenta tirantes espagueti, cuello en V y cintura definida, una apuesta sensual y chic.

Como parte protagonista del look, Belinda lució collares largos dispuestos en ‘layering’, que cubrieron armónicamente la parte central del look. La joyería resalta en cristales de Swarovski en un juego de tonos amarillo y dorado, que combina con su vestido.

La actriz de “Mentiras, la serie” completó su look con sandalias de tacón, con tiras finas y delicada pulsera. Cabe señalar que luce una pedicura en tono nude muy claro, al igual que en su manicura. Otro destello dorado se ve en sus manos, pues Beli lleva anillos de cóctel que destacan.

El beauty look de Belinda en el evento de Swarovski

El maquillaje de Belinda fue creado con tonos suaves. En una piel cuidada y luminosa, destacan mejillas y labios con tonalidades rosas. Sus cejas están bien definidas y sus pestañas rizadas resaltan la mirada, pero sin excesos.

La artista mexicana deja su cabello suelto, otra apuesta por una naturalidad elegante, peinado con raya en medio y ondas suaves. Este estilo hace que luzca muy bien su efecto de coloración, con un degradado perfecto en el que se acentúa el rubio dorado en las puntas.

¿Qué te pareció el look de Belinda en el reciente evento de Swarovski?

