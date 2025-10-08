Belinda volvió al teatro con "Mentiras All Stars", musical en el que interpreta a Daniela, un personaje con mucho estilo. Además de su actuación, entre los fans ha llamado la atención por sus vestuarios que evocan el glam ochentero.

Muchos de estos looks son parte de su propio guardarropa y son piezas de reconocidas marcas de moda. En escena, la actriz se ha mostrado con al menos 5 atuendos icónicos y aquí te los presentamos.

1. Vestido rosa con lunares negros

Belinda abre la obra con un vestido rosa pastel y lunares negros, apegándose a la tendencia polka dots que fue clave en los años 80.

La pieza tiene un escote pronunciado en “V”, mangas largas y flores de tela en la cintura y los hombros.

Es un diseño de la firma francesa Balmain y se caracteriza por una silueta estructurada y acabado satinado, lo que potencia el dramatismo de su personaje. Su precio es de $16,000, aproximadamente.

Su peinado lo luce en ondas grandes, con volumen en la raíz y flequillo abierto, recreando el icónico estilo ochentero de las divas. Mientras que su maquillaje es en tonos rosas con un delineado difuminado.

Belinda. Foto: Instagram @belindapop

2. Corsé con bata de tul rosa

En su segundo cambio, Belinda apuesta por un look etéreo y sensual: un corsé beige con varillas visibles que pertenece a la colección Spring Summer de Mugler, acompañado de una bata de tul rosa con plumas en las mangas y en la parte inferior.

La cantante mantiene su peinado con ondas amplias para darle movimiento natural. Y su maquillaje destaca por un rubor intenso y labios rosa empolvado.

Belinda. Foto: Instagram @belindapop

3. Vestido rosa de lentejuelas

En escena, la "princesa del pop mexicano" luce un vestido halter de lentejuelas en color fucsia brillante, perteneciente a la marca Cult Gaia. Sin embargo, el diseño original de la prenda fue alterado para hacerlo ver más corto.

Belinda complementa este look con zapatos pumps de cristales rosas, pertenecientes a la firma Prada, y guantes largos satinados. Sin duda, ambos detalles le dan un aire glamuroso y sofisticado.

Belinda. Foto: Instagram @belindapop

4. Vestido ceñido con cristales

El cuarto atuendo es, para la mayoría de los fans, el más deslumbrante. Se trata de un vestido ajustado con cristales degradados de rosa a plateado, realizado por el diseñador libanés Nicolas Jebran.

Aquí, Belinda muestra su cabello con las mismas ondas ochenteras que resaltan con el juego de luces sobre el escenario. Su maquillaje está hecho con un degradado de sombras rosa, mientras que los labios los lleva en un fucsia intenso.

Belinda. Foto: Instagram @belindapop

5. Vestido rosa palo con olanes

El cierre de su presentación como "Daniela" se realiza con un vestido en tono rosa palo, con escote strapless, caída tipo "A" y repleto de olanes. Esta pieza es de la firma Ana Radu.

Pero como Belinda es una diva real, lo porta con un cárdigan que simula tener mangas abultadas, lo que aporta textura y movimiento al atuendo en "Mentiras All Stars".

El vestido, inspirado en las colecciones románticas de Dolce & Gabbana, tiene un valor estimado de $35,000.

¡La sorpresa de la noche! Su peinado se cambia por rizos suaves con volumen, semejante a como lo llevaban Madona, Cyndi Lauper y Olivia Newton-John en los años 80. Su maquillaje es cálido, con tonos rosados y un toque de brillo en labios.

Belinda. Foto: Instagram @rollingstonemx

Una vez más, Belinda nos comprueba que es una de las mujeres más influyentes en la moda dentro y fuera de la industria musical, pues ahora lo confirma en el teatro.

