Panam, la marca mexicana de calzado, vuelve a sorprender al fusionar su identidad urbana con el mundo de Toy Story. Esta colaboración con Disney y Pixar llega para conmemorar el 30 aniversario de la película animada.

De acuerdo con Panam, el objetivo es “llevar la magia del cine a las calles” a través de modelos con siluetas de personajes icónicos como Woody y Buzz Lightyear. Sigue leyendo para saber los detalles.

¿Cómo es la colección de tenis Toy Story x Panam?

La colección Toy Story x Panam incluye 4 diseños de tenis, disponibles en tallas infantiles y unisex:

1. Panam Meztli Toy Story Woody (Unisex)

Inspirado en el vaquero más querido de Pixar, este modelo conserva la silueta clásica Meztli con corte sintético, forro textil y suela de alta resistencia.

Su combinación de tonos cálidos, costuras visibles y detalles gráficos evocan el emblemático atuendo de Woody. Según Panam, es ideal para quienes buscan un calzado urbano, cómodo y con actitud. Su precio es de $900.00

El modelo Woody de Panam combina tonos cálidos y texturas que evocan la esencia vaquera del personaje. Foto: Panam

2. Panam Meztli Toy Story Buzz (Unisex)

Este diseño refleja la energía de Buzz Lightyear a través de una paleta de colores que mezcla blanco, verde y morado. El acabado brillante en zonas clave representa el traje espacial de este personaje.

Con estructura ligera y suela sintética flexible, ofrece confort y durabilidad para uso diario. Su costo es de $900.00.

Buzz Lightyear inspira este diseño con contrastes vibrantes y detalles espaciales que reflejan su icónico traje galáctico. Foto: Panam

3. Panam Bota Keiko Toy Story Buzz Mini Peques (Infantil)

Diseñado especialmente para niñas y niños, estos tenis incluyen cierres de velcro dobles, suela antiderrapante y soporte acolchado. Destacan por su diseño amarillo con morado y una figura lateral de Buzz Lightyear.

Tienen un costo de $550.00. De acuerdo con Panam, están pensados “para que los peques se sientan parte del equipo espacial con cada paso”.

Esta versión infantil Bota Keiko incluye cierres de velcro dobles para máxima comodidad en cada paso. Foto: Panam

4. Panam Jogger Toy Story Woody Mini Peques (Infantil)

Con un estilo más relajado y urbano, este modelo de tenis combina texturas de mezclilla y estampado vaquero de Woody. Su sistema de ajuste por velcro facilita ponerlos y quitarlos.

Panam detalla que viene reducido una talla, por lo que se recomienda elegir una más grande. Su costo es de $530.00.

El Jogger Mini Peques presenta estampado de vaquero en referencia a Woody. Foto: Panam

Panam ha logrado mantenerse vigente porque siempre apuesta por colaboraciones llamativas. Esta, en particular, destaca por su atención al detalle y un enfoque artesanal, que incluso provoca nostalgia entre los fans de Toy Story.

Cada par combina materiales resistentes, colores vibrantes y toques de diseño que distinguen a la marca. Si alguna vez soñaste con formar parte del universo de Pixar, ahora puedes hacerlo con unos tenis.

