Este otoño 2025, los cortes de cabello apuestan por estilos funcionales, con mucho movimiento y un proceso de estilizado sencillo. Ya sea que busques un cambio sutil o una transformación completa, en De Última te mostramos 5 estilos en tendencia.

5 cortes de cabello para lucir en otoño 2025

1. Soft Blunt Cut

Este corte de cabello es un estilo atemporal, así que terminando el otoño puedes seguirlo luciendo. Su longitud es por debajo de la mandíbula y las puntas llevan un degrafilado que le da un aspecto desenfadado.

Para mantenerlo impecable, los expertos de Garnier recomiendan usar un cepillo redondo al peinarlo y aplicar un sérum antifrizz para que el volumen se mantenga bajo control.

El Soft Blunt Cut funciona bien en rostros ovalados o alargados, pues aporta equilibrio a las facciones de la cara.

2. Bob escalado

A diferencia de la versión clásica, el bob escalado incorpora capas suaves para generar textura y movimiento. Se recomienda para las personas que buscan un look moderno pero de bajo mantenimiento.

Como consejo extra, los profesionales recomiendan peinarlo con ondas ligeras hechas con una tenaza o plancha. Según el blog de Redken, será se los más solicitados en los salones porque se adapta con naturalidad a cabellos delgados y gruesos.

3. Corte shaggy

Con vibras de los 70, el corte shaggy regresa durante esta temporada estacional. Es ideal para conseguir un look fresco y despreocupado, casi como la vibra relajada que nos da el otoño.

Se caracteriza por capas desiguales y un fleco ligero que, en conjunto, crean un efecto messy pero chic. Va mejor con pelo chino o quebrado, pues al peinarlo sólo se necesita aplicar un mousse texturizante y dejar que se seque al aire libre.

4. Wolf cut

El wolf cut (mitad mullet y mitad shaggy) es el corte más atrevido que vamos a encontrar en otoño. ¿Qué lo hace tan cotizado? La dualidad de su volumen en la parte superior y la ligereza de las puntas.

Sin embagro, dicho estilo requiere un mantenimiento estratégico para no perder su apariencia salvaje, por lo que se recomienda retocar las capas cada 6 semanas.

Es opcional llevarlo con un fleco, pero lo que no se puede negociar es el estilizado con un cepillo moldeador y bastante spray para que el peinado dure muchas horas.

5. Curtain cut

Finalmente, el Curtain cut revive esta temporada con más volumen en la parte superior para darle un efecto juvenil. En definitiva, se recomienda para las personas que desean un cambio de 360°.

Hace destacar a los rostros ovalados, diamante y corazón porque enmarca la zona de la mandíbula y estiliza el cuello. También puede rejuvenecer porque suaviza las facciones.

Para peinarlo se necesita un poco de cera, producto que sirve para definir los mechones y acomodarlo de lado, preferentemente.

Los cortes de cabello que son tendencia en otoño 2025 destacan por su practicidad, sencillez y versatilidad. ¿Ya elegiste el próximo para renovar tu look?

