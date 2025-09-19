Sí, hasta para cuidar el cabello con canas se necesita una rutina especifica de cuidado. No basta con lavarlas con shampoo y acondicionador, ya que son susceptibles a cambiar de tono incluso por factores ambientales.

Si tienes esta condición, seguro has botado que con el paso el tiempo los denominados "hilos de plata" se tornan amarillos o cafés. Pues ese es el resultado del abuso de sulfatos, parabenos y químicos.

Por eso, hoy en De Última te decimos cómo lavar tu cabello con canas y qué tipo de productos son los que le van mejor.

El cabello con canas necesita cuidados especiales. Foto: Freepik

¿Por qué las canas cambian de color?

Para evitar que las canas cambien de color, el primer paso es adoptar una rutina especifica. Y es que recordemos que este tipo de cabellos no sólo sufren la pérdida de pigmento, sino que también se debilitan.

De acuerdo con la organización AARP, la alteración en el tono ocurre por diversas razones, por ejemplo:

Exposición químicos: en el intento por eliminarlas recurrimos a todo tipo de productos (principalmente tintes) que están llenos de sustancias como el amoníaco, peróxido y sulfatos que penetran la cutícula y cambian el color.

Luz UV: la radicación solar es otro de los factores por los que las canas adquieren un color amarillento. Esto ocurre por una reacción de los productos que se le ponen al cabello con los rayos UV, provocando su oxidación.

Contaminación ambiental: si vives en una ciudad con altos niveles de humo y gases contaminantes, es probable que tus canas se vuelvan cafés. En definitiva, esto complica la tarea de mantenerlas blancas.

Deficiencias vitamínicas: en personas con canas prematuras, una dieta baja en nutrientes -como la vitamina B12 y D- puede ser la razón por la que las canas cambian su aspecto e incluso salen más.

Las canas aparecen por falta de melanina en el cabello. Foto: Freepik

¿Cuál es la mejor manera de lavar las canas?

Para conservar su blancura y brillo natural, el segundo paso es aprender a lavar las canas. Se trata de armar una rutina con productos compatibles con la densidad y la fuerza del pelo.

Desde luego, es preferible consultar a un especialista para saber si hay otra razón por la que cambian su color o por la que están saliendo, sobre todo a temprana edad.

Si quieres aprender a cuidarlas en casa para tu rutina diaria, entonces asegúrate de lavarlas con los siguientes productos:

Shampoo de limpieza profunda, que ayuda a eliminar los restos de productos que puedan oxidar con los rayos solares.

Shampoo matizador, cuyos pigmentos azules o morados contrarrestan los reflejos amarillentos en las canas.

Acondicionador nutritivo, que tenga compuestos naturales y ricos en vitaminas B o D. Los puedes encontrar en tiendas naturistas, locales artesanales y comercios dermatológicos.

Mascarillas matizadoras, que también contienen pigmentos azules o violetas para darles un tono frío a las canas; algunos incluso hacen que luzcan más plateadas.

Con estos sencillos consejos, el cabello con canas logrará lucir de impacto y, mucho mejor, se mantendrá saludable.

