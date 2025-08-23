El cabello con canas ya no es un símbolo de envejecimiento; hoy representan autenticidad, elegancia y estilo propio. Cada vez más personas deciden abrazar su melena plateada y sacarle provecho con las prendas adecuadas.

La clave está en saber qué colores de ropa favorecen a los cabellos grises y blancos para propósitos como iluminar el rostro, rejuvenecerlo y darle un aire moderno.

Sácale provecho a tus canas con estos colores de ropa. Foto: Freepik

Leer también Cristian Castro reaparece con look de casi 100 mil pesos

¿Qué colores de ropa destacan a las canas?

Tener canas no significa perder el estilo. Al contrario, pueden ser una ventaja si aprendes a jugar con los colores de ropa adecuados.

El gris, el blanco e incluso el plateado del cabello se convierten en un lienzo neutro que resalta cuando te vistes de los siguientes tonos:

Negro: el contraste es poderoso y logra que el cabello gris luzca con intensidad.

Azul marino: elegante y versátil, funciona tanto en trajes como en prendas casuales.

Verde esmeralda: un tono brillante que ilumina el rostro y aporta sofisticación.

Rojos profundos y rosas: colores vibrantes que aportan juventud y fuerza visual.

Según consultores de belleza de CREA las canas plateadas o gris claro resaltan especialmente cuando se combinan con looks que incluyen prendas ámbar dorado o tonos fríos contrastantes, ya que aportan luminosidad al rostro y disimulan los tonos amarillos de la melena.

Las canas se complementan a la perfección con los tonos profundos. Foto: Freepik

¿Qué tonos de ropa elegir según el color de las canas?

Cada cabello canoso tiene su propio matiz: puede ser blanco, plateado o sal y pimienta. Esto también influye en qué colores de ropa les funcionan mejor, por ejemplo:

Canas sal y pimienta: Les favorecen las prendas en tonos fríos y contrastantes como el azul eléctrico o el morado. Canas blanco cálido/champagne: Los tonos tierra, verdes profundos y beige las hacen destacar. Canas plateadas: Los pasteles fríos (como azul bebé, rosa palo o lila) suavizan y rejuvenecen su apariencia. Canas blanco intenso: Las prendas de colores brillantes como el coral, turquesa y verde manzana las dotan de vitalidad.

De acuerdo con recomendaciones de peluqueros expertos de la Academia Llongueras, las canas resaltan cuando se acompañan de prendas en colores intensos como el azul marino, el negro y el verde esmeralda.

¿Cómo integrar estos colores de ropa en tus looks?

Ahora que ya tienes en cuenta los colores que favorecen a tus canas, dependiendo de su subtono, te dejamos unos tips para combinarlas:

Blazers y camisas que desvíen la atención hacia el centro del cuerpo y no directo al cabello.

Prendas “statement” por temporada.

Combinar texturas (lana, lino, satín) para añadir dinamismo.

Lleva los tonos más potentes cerca del rostro (en camisas, bufandas o blazers) para potenciar el efecto de iluminación en las canas.

Los looks con prendas semicasuales aportan elegancia a tus canas. Foto: Freepik

¿Qué colores de ropa evitar si tienes canas?

No todos los colores de ropa ayudan a resaltar las canas; algunos pueden apagarlas o añadirles años visualmente, tal es el caso de:

Colores demasiado similares a tu piel. Pasteles muy claros (como el amarillo suave o el rosa pálido) si tu tez es media o profunda. Tonos neón porque no se complementan con la elegancia natural del gris.

Tus canas son sinónimo de autenticidad y la ropa puede ser tu aliada para resaltarlas. ¿Te animas a integrar estos tonos a tu look?

Leer también Yanet García muestra cómo llevar jeans de cintura cruzada

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters