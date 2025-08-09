Las canas ya no son un problema, sino una oportunidad para renovar tu melena con estilo y naturalidad.

Las mechas se han convertido en una solución inteligente y menos invasiva que el tinte tradicional. Técnicas como las mechas invertidas, babylights o lowlights permiten camuflar las canas, realzar el tono del cabello y aportar luz al rostro.

En De Última te contamos cuáles son los estilos más pedidos en el salón para disimular esos caballitos blancos.

¿Por qué las mechas invertidas se han vuelto tan populares?

Según estilistas de Wella Professionals, las mechas invertidas utilizan la técnica contraria al balayage tradicional: en lugar de aclarar medios y puntas, oscurecen esta zona y dejan la raíz más clara. Dicha técnica crea un efecto que desplaza la atención hacia la parte superior de la melena, donde suelen concentrarse las canas.

Las mechas pueden suavizar las canas sin necesidad de cubrirlas por completo. Foto:Freepik

¿Cuáles son las ventajas de las mechas invertidas?

Disimulan el crecimiento de las canas al mantener una raíz clara. Son menos agresivas que los tintes que cubren todo el cabello. Aportan luminosidad al rostro sin generar un cambio drástico. Se adaptan fácilmente a bases rubias o castañas.

Además, tal como lo indican los expertos en colorimetría, este tipo de mechas crean profundidad y volumen visual, ideal para quienes sienten que su melena luce menos densa con el paso de los años.

¿Qué otros estilos de mechas ayudan a ocultar las canas?

Hay otras técnicas que permiten camuflar las canas de manera elegante y casi que imperceptible. De acuerdo con especialistas de L'Oréal Paris, estos estilos de mechas pueden ser un acierto para tu look:

Mechas babylight: Ultrafinas, simulan reflejos naturales del sol y se integran fácilmente con las canas. Lowlights o reflejos oscuros: Perfectas para melenas castañas o pelirrojas. Suavizan las canas sin crear contrastes artificiales. Face framing: Mechas claras que enmarcan el rostro y desvían la atención de las raíces grises. Melting bronde: Un degradado de tonos rubios y castaños que difumina las canas sin contrastes evidentes. Mechas blancas: Para quienes desean integrar sus canas y hacerlas parte de su look con estilo.

Mechas invertidas en melena rubia Foto: Instagram @hair_and_education_by_okrajek

Como podrás ver, las mechas hacen un efecto rejuvenecido y reducen la frecuencia de visitas al salón, puesto que crecen de manera armónica con el cabello natural.

Deja atrás los cambios drásticos y da paso a técnicas en tendencia que respetan tu textura capilar, realzan tus facciones, suavizan la apariencia de las canas y te ahorran retoques constantes.

