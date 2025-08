Entre las actividades cotidianas y las jornadas largas de trabajo, lo último que queremos es retocar nuestras uñas con frecuencia. Y es que no siempre tenemos tiempo de visitar el salón o agendar una cita con la manicurista.

Por eso, es mejor elegir tonos de esmalte que se desgasten poco y que ofrezcan un look impecable por más tiempo. Si no sabes qué colores son, aquí te damos 6 ideas.

Hay tonos de esmaltes que resisten más que otros. Foto: Freepik

¿Qué colores de uñas duran más y son tendencia este verano 2025?

Los tonos neutros suelen ser los más resistentes en las uñas. Con estos colores, aunque el esmalte comience a desgastarse o la uña crezca, no será tan visible como en los esmaltes oscuros.

Otra ventaja es que combinan con cualquier look, así que no tendrás que preocuparte por hacer el match. Pero no se trata de elegir cualquier esmalte neutro, sino uno que además esté en tendencia durante verano 2025:

Milky nails: De base blanquecina y semitransparente, lucen limpias y delicadas en tus manos. Ideales si buscas un efecto “lechoso”, según el blog de la marca Cremenails. Nude amarronado: Un clásico que nunca falla. Es un tono tipo mocha mousse, discreto y elegante. Se recomienda para las personas que disfrutan un look minimalista. Nude con toques lavanda: Una opción fresca que combina el beige claro con diseños delicados en lavanda, ya sean puntos, líneas o pequeñas flores. Baby coral: Este tono es perfecto para las pieles medias y con subtono cálido. Eso sí, se deben evitar los corales vibrantes porque hacen evidente el desgaste. Melocotón: Este es un tono recomendado para pieles claras con subtono rosa o durazno. Sin duda, es el estilo más compatible con el verano. Champán aperlado: Transmite elegancia y serenidad. Si disfrutas de los tonos atemporales pero con un toque moderno, el acabado aperlado te fascinará en tu manicura.

Otra alternativa es usar esmaltes transparentes. De acuerdo con el blog de L’Oréal Paris, ya sean en acabado simple o con partículas de glitter, ofrecen un aspecto fresco y pulcro a las manos. Además, no hace perceptibles los signos del desgaste y se reaplica fácilmente.

Tip: Los tonos oscuros o vibrantes te harán lucir audaz, pero cuando se desgastan son muy evidentes. Si aún así quieres llevarlos, opta por fórmulas en gel o semipermanentes.

Estos colores son perfectos para todos los tipos de pieles. Foto: Freepik

¿Cómo cuidar las uñas para que la manicura dure más?

Más allá del color, el secreto para que tu diseño de uñas dure está en el cuidado. Consentir nuestras manos debe ser parte de la rutina de belleza diaria; así que pon en práctica estos consejos sencillos pero eficaces:

Aplica aceite en las cutículas todas las noches. Hidratar evita que el esmalte se levante desde la base.

Usa guantes al limpiar. Los productos de limpieza son abrasivos, lo que debilita el esmalte y reseca la piel.

No uses las uñas como herramientas. Evita abrir latas o despegar etiquetas con ellas.

como herramientas. Evita abrir latas o despegar etiquetas con ellas. Aplica un top coat cada 3 días. Refrescar esta capa superior mantiene el brillo y refuerza el color.

Recuerda que el verano es para vivirlo con estilo, no para que lo pases preocupada por el desgaste en tus uñas.

