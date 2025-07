Maquillar las pestañas va más allá de aplicar rímel o máscara; en realidad, se trata de un conjunto de tips, que van desde su cuidado hasta la manera en que usar el enchinador, para luzcan perfectas todo el día.

¿Qué consejos puedes poner en práctica para obtener este beneficio? En De Última te lo revelamos a detalle.

Estos consejos ayudarán a que tus pestañas luzcan perfectas con maquillaje. Foto: Freepik

¿Cómo cuidar las pestañas para que luzcan con el maquillaje?

Según los expertos del blog de Maybelline, uno de los errores más comunes al maquillar las pestañas es dejar residuos de polvo, grasa o maquillaje, lo que añade un peso innecesario.

En consecuencia, al pasar el enchinador puede que el rizo se "caiga" rápidamente. Y no importa qué tan bueno sea tu rímel, si no las limpias de manera adecuada pueden arruinar tu look.

Para prevenirlo, se recomienda limpiar la zona de los ojos antes de aplicar máscara, ya sea con agua micelar o un desmaquillante libre de aceites.

Otra sugerencia de los especialistas es masajear la línea de las pestañas con cremas especializadas o al utilizar un sérum nutritivo. Esto ayuda a mantener los folículos limpios y a estimular un crecimiento fuerte.

¿Cómo evitar que el rizo de las pestañas se baje?

Además de una rutina de cuidado, es importante revisar la manera en que enchinas tus pestañas y con qué productos las maquillas. Y es que, por ejemplo, un rímel waterproof conserva mejor el rizado que los que tienen la etiqueta "resistente al agua".

Por lo general, este tipo de máscaras repelen el agua y la cera porque sus fórmulas con polímeros hidrófobos son espesas. Gracias a ello, soportan el sudor y hasta las lágrimas.

Y en cuanto a tu enchinador, revisa que sea firme y las gomas no tengan desgaste; de lo contrario, corres el riesgo de romper las pestañas o arrancarlas desde la raíz.

Con el rímel correcto y un enchinador de calidad, realiza los siguientes pasos para lograr un rizado duradero:

Limpia tus pestañas .

. Abre el enchinador completamente e introduce tus pestañas con cuidado.

Haz presión ligera, no es necesario utilizar mucha fuerza.

Enchina en tres puntos: raíz, medios y puntas. Cada que cambies de punto, abre bien el enchinador y verifica que las pestañas no queden atrapadas para no arrancarlas.

Aplica una capa de rímel en la raíz de las pestañas y otra muy ligera en las puntas para no añadir peso.

Pon a prueba estos consejos para prolongar la curva de tus pestañas, sin maltratarlas. Foto: Freepik

Consejos extra para maquillar tus pestañas

Para mantener tus pestañas firmes, pasa un peine separador o un cotonete antes de que seque la máscara, lo que ayuda a fijar el rizado y, al mismo tiempo, elimina los grumos.

Mantén una dieta balanceada y rica en vitaminas, sobre todo, E.

Evitar el uso de pestañas postizas y extensiones de manera frecuenta, pues podrías debilitar las naturales.

Aplica sérums fortalecedores en tus pestañas, sólo revisa que sean aprobados por dermatólogos.

No uses desmaquillantes agresivos ni aceites, debido a que pueden afectar tu vista u obstruir los poros.

Nunca te duermas maquillada.

Con estos consejos lograrás que tus pestañas luzcan perfectas desde la mañana hasta la noche.

