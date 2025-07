La exposición de negocios de moda Intermoda celebró su 83.° edición entre el 15 y el 18 de julio en la Expo Guadalajara (Jalisco), con 1,500 stands, 600 expositores y más de 1,000 marcas participantes.

“Esta edición representa nuestro compromiso para impulsar el crecimiento y la innovación de nuestra industria. En nuestro país abunda el talento, la creatividad, una visión única del diseño”, expresó en la inauguración Jorge Castellanos, presidente de Intermoda, quien añadió que esta es una plataforma que “conecta, inspira y transforma”.

Además de crear una experiencia única para generar negocios entre actores nacionales e internacionales, organizaron actividades que aportan conocimiento, experiencias para conocer marcas e información de tendencias, así como mucha inspiración. En la categoría de tendencias se encuentra Fashion Space, la pasarela de IM83, con la participación tanto de diseñadores con trayectoria como talentos emergentes.

El desfile inaugural de Exclusivos Báez

La firma mexicana Exclusivos Báez fue la encargada de inaugurar la pasarela de IM83 en Fashion Space, con una propuesta que fusiona tradición y modernidad. La marca fue fundada en 1951, bajo el liderazgo de Federico Báez, y está dedicada a la creación de prendas de piel. Ha vestido a personalidades como Saúl “Canelo” Álvarez y Maluma.

En la pasarela, sorprendió con una colección de lujo innovadora y maximalista, con cuidado de los detalles. Federico Báez nos contó: “Me gusta mucho la influencia medieval… es una fuente inagotable de información, de ahí viene todo: hay metales, cristales, grecas, pieles combinadas…”.

Presentó piezas como vestidos cortos con hombros acentuados, conjuntos con chalecos y faldas, abrigos con detalles de pelo en cuellos y mangas, minifaldas y shorts para estilos audaces. La tendencia cargo con sus bolsillos exteriores está presente en pantalones y bermudas. En la propuesta masculina, destaca la chaqueta como prenda 'statement'. Los tonos clásicos negro y marrón prevalecen, mientras resaltan los blancos y rojos, incluido el borgoña. Todo esto embellecido con ornamentos que dan brillo, sobre todo los dorados.

Cristales y metales embellecen las piezas de piel de Báez. Foto: Cortesía, Intermoda

La pasarela de gala de Elizabeth Silva y Amara

El primer día de Fashion Space finalizó con la pasarela de gala de las diseñadoras Elizabeth Silva y Amara.

Elizabeth Silva presentó su colección “Dualidad sutil”, inspirada en la coexistencia de la luz y la oscuridad en momentos de la vida. Mostró looks sumamente elegantes, con ricos detalles de encaje y bordado. Consideramos que las plumas son protagonistas, las cuales fueron pegadas una a una, según nos contó Elizabeth, en vestidos, sacos y conjuntos. La paleta de colores contiene claros como el delicado blanco y oscuros como el negro y el azul oxford.

Una de sus piezas favoritas es un vestido mostaza que creó con una tela de cortina que guardaba como "tesoro" familiar; también mencionó como pieza especial una falda de látex con tafeta de seda. Elizabeth Silva, quien vistió a Cazzu para una portada de Marie Claire, nos dijo que la mujer que imagina con su ropa es “una mujer segura, que se atreve a usar algo diferente y quiere destacar”.

Las plumas son protagonistas de la colección que presentó Elizabeth Silva en Intermoda. Foto: Especial. Instagram @elizabethsilvamx

Amara, quien además es artista plástica, también tuvo una especie de dualidad como fuente de inspiración que se expresa en prendas tanto recatadas como provocadoras. Exhibió una colección irreverente de 16 looks —llena de arte, por supuesto—, que bautizó como “Mala Santa”. En varias piezas, este nombre está plasmado, no como una etiqueta definida por mandatos sociales, sino como una declaración de que la mujer encarna esta dualidad.

El punto de partida para su creación es la mujer mexicana en sus facetas “romántica, delicada, noble, bondadosa, pero también muy sexy, audaz y salvaje”, detalló. Además, tuvo como referencias a dos personalidades específicas: Carlota de Habsburgo, con sus aportaciones culturales y sociales en el Segundo Imperio Mexicano, y María Felix, por su firmeza y mensajes de empoderamiento.

Amara crea pinturas originales que plasma en sus piezas, así, vimos en el fashion show un estampado con ojos de María Felix y otro con el cocodrilo inspirado en el collar que usaba la actriz. Algodones, chifón de seda, tafeta de seda, organza de seda, bordado de canutillo artesanal son algunos de los materiales que prevalecen en "Mala Santa".

Rojo, negro y borgoña fueron algunos colores presentes en "Mala Santa". Foto: Cortesía, Intermoda

Nuevas generaciones en la moda. Cada día hubo espacio en la pasarela de Fashion Space para el talento que se está puliendo en diferentes centros educativos: El Instituto de Diseño de Moda Lanspiac Diseño de Modas (Guadalajara), la Universidad Janette Klein (CDMX) y el colectivo del Centro Superior de Moda by Edith Martin (Guadalajara).

Jacobo sin A y su colección TQM

Desde el título: "TQM" (Te quiero mucho), esta colección (primavera-verano 2026) atrapa el alma, con riqueza en colores y telas, que van del lino a diferentes tipos de chifón. La propuesta está inspirada en el sobrino con autismo de siete años del diseñador Carlos Jacobo y en un día de campo vivido con los ojos de un niño.

La firma Jacobo sin A se caracteriza por perseguir el minimalismo, pero el creativo confesó que, al tratarse de la infancia, se permitió salirse un poco de esta estética, sin renunciar a su esencia.

Las prendas son delicadas y femeninas, también tienen elementos divertidos como flores y corazones que sobresalen. Vestidos vaporosos y fluidos, faldas y vestidos enriquecidos con olanes, piezas con mangas abullonadas son algunas de los diseños de "TQM".

Los colores predominantes son blanco, negro, verde "grama" y azul, un tono que evoca el cielo y, a su vez, es representativo del autismo, porque el diseñador desea darle visibilidad. El plateado destaca con su brillo en un vestido asimétrico, un conjunto de pantalón y microtop, y un look con falda y top de flor acolchada.

El color es un elemento destacado en esta colección de Jacobo sin A. Foto: Cortesía, Intermoda

Los 4 universos de Liech Antel

En la celebración de su sexto aniversario, la diseñadora mexicana Liech Antel se presentó por primera vez en la pasarela de Intermoda, con una colección de trajes de baño y salidas de baño dividida en cuatro universos, “porque creo que una mujer tiene diferentes caras y tiene diferentes momentos en su vida”, expresó. Su estilo es sexy y elegante, además, trabaja con materiales sustentables, como botellas de PET recicladas.

El primer universo se denomina ‘Pool to party’, con trajes de baño elegantes, en colores blanco y negro, que se pueden llevar en la playa y estilizar para una fiesta en la noche; la diseñadora añade que está inspirado en una mujer citadina y sensual. ‘Naturaleza salvaje’ es la segunda propuesta, para una mujer exploradora, poderosa, sensual y conectada con todo lo natural; incorpora el animal print como protagonista.

El tercer universo es ‘Sport’, con estilo deportivo y detalles inspirados en diferentes actividades como pádel, tenis y yoga. “El deporte lo junto con lo espiritual, porque te levanta el alma cuando lo haces”, agregó Liech. El último es denominado ‘Resort’ y nos lleva a vivir la alegría de unas vaciones en playas del Caribe con prendas glamorosas y una dosis de color.

No Name Studio celebra 10 años

La noche del jueves 17 de julio, el diseñador Jonathan Morales fue el encargado de la clausura de Fashion Space en Intermoda 83. Llevó su colección 18 para celebrar los 10 años de su exitosa marca No Name Studio, con la cual ha vestido a personalidades como Lady Gaga, y Lisa y Rosé de Blackpink.

En esta entrega, incorporó los códigos de la marca que celebran la cultura pop —su eslogan es “Pop is not dead” (El pop no ha muerto)—, incluye referencias japonesas que lo han influenciado desde la infancia y elementos sustraídos de la cultura kitsch mexicana. Es una colección colorida, con estampados originales: la mirada se encuentra con personajes como Hello Kitty y Saylor Moon. “No Name siempre va a ser una marca divertida”, expresó Morales.

Las hombreras pronunciadas fueron constantes; para el diseñador, representan fuerza y son siluetas que empoderan. “El hombro estructurado siempre te va a dar poder”, nos dijo el creativo.

No Name Studio celebra 10 años. Foto: Cortesía, Intermoda

Leer también: Paulina Goto luce total look denim de la marca mexicana Pineda Covalin

Trending: Pasarela de marcas emergentes

En la pasarela de Intermoda 83, se presentaron cuatro marcas emergentes bajo el sello “Trending”, seleccionadas por Trendo México, a cargo del especialista en tendencias Gustavo Prado.

El primer día de pasarela fue el turno de Guiri, una propuesta de streetwear que recuerda la belleza de la simplicidad y que apuesta por dar luminosidad a colores sobrios; en sus jerseys se plasma un estampado de flor que maravilla. Fue seguida por Hazyel, con una colección ultrafemenina y romántica, con marcada presencia de tonos pastel, así como flores en 3D, transparencias, encajes y, como pieza icónica: faldas con volumen.

Looks de Guiri y Hazyel en IM83. Foto: Cortesía, Intermoda

El segundo día de Fashion Space, vimos la colección de Anacoreta, la cual sorprendió con prendas femeninas delicadas con detalles florales y con chamarras bomber con estampados artísticos y cristales.

La marca Áurea Buceo cerró este grupo de talentos en el segundo día de pasarelas, trabaja en diálogo con artesanos de Michoacán, según informan en Intermoda; además, involucra procesos de upcycling en algunas piezas. Su paleta es hermosa, de tonos tierra a azules. Destacó un diseño de vestido recto con cinturón en el escote.

Más diseñadores con propuestas innovadoras

Con propuestas innovadoras y tendencias para diferentes estilos, las marcas de moda L|C Design, Pêche, JC Hats y Bull Republic se presentaron en Fashion Space.

La flor 3D presente en la colección de Pêche. Susana Goerne, del colectivo Hilando Sueños, presentó prendas en blanco y negro. Foto: Cortesía, Intermoda

L|C Design estuvo en el primer día de Fashion Space. La marca ofrece ropa muy femenina y chic, con las principales tendencias, desde traje sastre hasta vestidos.

estuvo en el primer día de Fashion Space. La marca ofrece ropa muy femenina y chic, con las principales tendencias, desde traje sastre hasta vestidos. Pêche inauguró la pasarela del segundo día, mostró su colección “The Tale”, con vestidos de ensueño; su estilo es romántico y sofisticado, con una paleta de tonos tierra que incluyó algunos colores vivos como verde y rojo.

inauguró la pasarela del segundo día, mostró su colección “The Tale”, con vestidos de ensueño; su estilo es romántico y sofisticado, con una paleta de tonos tierra que incluyó algunos colores vivos como verde y rojo. Colectivo Hilando sueños , impulsado por la CANAIVE de Guanajuato, reunió el talento de los diseñadores Susana Goerne, Raquel Dorantes y Leonardo Mena.

, impulsado por la CANAIVE de Guanajuato, reunió el talento de los diseñadores Susana Goerne, Raquel Dorantes y Leonardo Mena. JC Hats fue fundada por Jesús Castro, es de estilo urbano y tiene la gorra con personalidad como estandarte.

fue fundada por Jesús Castro, es de estilo urbano y tiene la gorra con personalidad como estandarte. Bull Republic fue la apuesta por el diseño en denim con su colección "Denim Storm": jeans, chamarras, camisas, trench coats y más; con detalles únicos de deslavado, desgaste y bordado.

El estilo urbano de JC Hats y la moda western de Bull Republic. Foto: Cortesía, Intermoda

Intermoda es una plataforma que impulsa la moda mexicana; en cada edición, su pasarela asombra con propuestas creativas e innovadoras para todos los estilos. El próximo encuentro será en enero de 2026.

Leer también: Victoria Mayer debuta como modelo en Intermoda 83

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters