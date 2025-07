La reconocida marca mexicana Ragazza Fashion develó su vestido Alpha Swarovski durante el primer día de la edición 83 de Intermoda, que se lleva a cabo en Expo Guadalajara (Jalisco) del 15 al 18 de julio. Es un diseño inspirado y creado para una nueva generación de quinceañeras.

Victoria Mayer Camil, hija de los actores Issabela Camil y Sergio Mayer, debutó como modelo en la exposición de negocios de moda, en compañía de unos padres que se mostraron orgullosos.

El vestido que modeló la nueva embajadora de Ragazza incorpora tecnología en el diseño, con un enfoque futurista pensado en la generación Alpha, personas nacidas a partir del año 2010.

Issabela Camil y Sergio Mayer en el debut de su hija como modelo de Ragazza Fashion. Foto: Cortesía de Intermoda

El vestido de quinceañera Alpha Swarovski

El vestido Alpha Swarovski es impactante, una mezcla de tradición e innovación. Victoria Mayer desfiló en el escenario con delicadeza, elegancia y seguridad el nuevo modelo de color plateado brillante, futurista y festivo.

El diseño es un bodysuit metalizado con circuitos holográficos, tiene mangas con guantes integrados y un corset con varillas angulares adornado con copas de plástico termoformado (en el proceso se emplea calor para darle forma).

La forma de la falda amplia hace que mantenga la esencia del vestido de quinceañera tradicional, además, presenta una abertura central que permite ver el diseño del body y una cauda imponente.

Victoria Mayer modela el vestido de quinceañera Alpha Swarovski. Foto: Cortesía Intermoda

Explican que la falda está confeccionada en una tela translúcida de efecto laminar muy ligera, la cual integra más de 4,000 fibras ópticas que cambian de color en tiempo real mediante una app, “convirtiendo la prenda en una experiencia multisensorial”, detallan. Además, integra una tecnología que permite tener un acercamiento con el celular para ser dirigido a las redes sociales de la marca.

El nuevo diseño que sorprende con sus luces se embellece con cristales Swarovski en forma de fusibles.

Alpha Swarovski se complementa con unas botas stiletto sobre las rodillas que tienen circuitos holográficos de vinil y unos audífonos de diadema también con el encanto de los cristales Swarovski.

“Alpha Swarovski no es solo un vestido; es una declaración de vanguardia. Es una metáfora del espíritu digital de las nuevas generaciones… Y quién mejor que Victoria Mayer, con su autenticidad y proyección digital, para ser el rostro de esta nueva era”, afirmó Carolina Vázquez, CEO de Ragazza Fashion.

Victoria Mayer modela vestido de quinceañera en Intermoda

Victoria Mayer nos comentó que recibió todo el apoyo del equipo de Ragazza y de sus padres para estar lista para este día. “Me preparé mentalmente, para estar segura de mí misma. Estoy muy feliz y orgullosa”, expresó en entrevista con De Última.

Issabela y Sergio estuvieron en todo momento al lado de su hija durante la plática. Cuando le preguntamos a la joven modelo sobre cuál es su deseo para celebrar sus quince años, que cumplirá en abril de 2026, nos dijo: “Me encantaría tener unos quince, pero también me gustaría tener un viaje”. Su papá agregó: “Uno o el otro”, frase que sacó una risa traviesa en Victoria, seguida por la intervención de su mamá, con cercanía y complicidad: “Está decidiendo”.

Victoria, ¿qué fue lo que más te gustó del diseño Alpha Swarovski?

Yo creo que las luces, porque es algo que rompe con todo lo ordinario, nada normal a lo que siempre ves; también el chip que tiene en la mano y en el pecho, que te lleva a su página principal, lo cual está padre.

¿Qué te pareció lucir unos audífonos como complemento de este vestido de quinceañera?

Combina muy bien, va con lo que quieren representar, que es el futuro y la generación Alfa, me gustó mucho.

Como voz de esa generación, ¿qué significado crees que tiene el vestido de quinceañera para las jóvenes?

Los quince en México es un día muy importante, tienes que buscar algo que te acomode a ti y te encante; que te sientas cómoda y te sientas especial, porque es tu día.

Los audífonos tipo diadema son el accesorio perfecto para una nueva generación de quinceañeras. Foto: Cortesía Intermoda

¿De qué manera te apoyaron tus papás en tu debut como modelo?

Solo me dijeron que me divirtiera mucho, no me gusta que me ayuden tanto, pero yo siempre estoy muy agradecida con todos los consejos que me dan mis papás, de divertirme y estar segura.

¿Cómo te sientes al haber sido nombrada nueva embajadora de Ragazza Fashion, una marca con proyección nacional e internacional?

Muy contenta, feliz y agradecida con Carolina (CEO de Ragazza) porque lo que hace es único; más que todo, me siento agradecida de esta oportunidad.

Issabela Camil expresó sentirse muy emocionada al ver a su hija en este momento sobre el escenario, "ya sé que me va a odiar, porque siempre dice que soy una llorona, pero me salieron las lágrimas", confesó.

Sobre el vestido Alpha Swarovski opinó: "Me encantó. Se me hace loquísimo, creo que podría estar en cualquier año del Met gala (importante evento de moda del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York), si algún día hacen algo espacial; es dramático, es fuerte a la vez, el color es genial y los audífonos me parecieron un accesorio muy adecuado. Aunque no es para nada mi generación, representa muy claramente lo que la generación Alfa quiere decir".

Por su parte, Sergio Mayer compartió sentirse "superorgulloso y contento de verla a ella feliz como princesa arriba del escenario con un vestido espectacular. Este vestido lo podría traer Lady Gaga en un concierto sin problema. Creo que Ragazza no hace vestidos, sino crea sueños, verla a ella disfrutando este momento para mí es único".

