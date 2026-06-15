Al destacar la oportunidad que se le está dando a las y los profesionales y estudiantes de áreas científicas y tecnológicas, el diputado Eruviel Ávila Villegas indicó que desde la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, que preside en la Cámara de Diputados, se está trabajando en una Ley en materia de inteligencia artificial que se esté a la altura de estos proyectos y de las necesidades del mundo actual.

“México está viviendo un gran momento en el desarrollo científico y tecnológico, con el impulso de la presidenta científica Claudia Sheinbaum y el compromiso de la secretaria Rosaura Ruiz”, afirmó al resaltar el trabajo de la secretaria de Ciencia.

Ávila Villegas destacó la reciente presentación del automóvil eléctrico Olinia, el proyecto Kutsari para el desarrollo de semiconductores, así como la súpercomputadora Coatlicue y Misión Ixtlán, para la creación de satélites y subrayó que es un trabajo con visión de largo plazo para hacer de México un país de innovación, ciencia y tecnología.

Acompañado por la senadora Susana Harp, quien preside la Comisión de Ciencia en la Cámara Alta, el legislador dijo que desde el Congreso de la Unión habrá todo el respaldo para estas áreas, por lo que próximamente se realizada una reunión bicameral.

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