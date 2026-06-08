La inteligencia artificial (IA) es una herramienta que viene a empoderar y a evolucionar; esta premisa se abordó en el Foro Digital IA presentado por HONOR en colaboración con EL UNIVERSAL.

En palabras de David Moheno, director de comunicación y relaciones públicas de HONOR Latinoamérica, mencionó que la “no viene a reemplazar o sustituir, viene a empoderar, evolucionar y a ser un catalizador de creatividad, productividad o lo que ustedes quieran”.

El foro se creó con la finalidad de abrir un espacio para conversar sobre cómo la inteligencia artificial ha transformado nuestra vida cotidiana; además, contó con la participación de Pável Reyes Mercado, que se suma también a la conversación al abordar las implicaciones sociales; Miguel Ángel Romero Ramírez, periodista especializado en tecnología; y Mike Romero, senior Marketing Manager en Qualcomm, y Maite Azuela, columnista de EL UNIVERSAL, como mediadora.

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FORO UNIVERSAL, patrocinado por HONOR, con David Moheno, director de comunicación y relaciones públicas de HONOR Latinoamérica; Pável Reyes, investigador y experto en IA; Miguel Ángel Romero, periodista especializado en tecnología; moderado por Maite Azuela. Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL

“Abrazar la inteligencia artificial para entenderla”

David mencionó que “a través de plataformas como Honor Connect AI la inteligencia artificial ya no es nada más un servicio, sino que empodera e impulsa a los usuarios”, es decir, que puede potenciar desde lo básico hasta lo profesional.

La inteligencia artificial ya se encuentra en la vida cotidiana y la recomendación que hacen los especialistas es que “debemos abrazar la IA” para aprender a utilizarla y entrenarla a nuestro favor, ya que “el hombre no llegó a la luna solo y quien aprenda a usar la IA va a sobresalir mañana”, mencionó Mike Romero.

Los especialistas mencionaron que la herramienta sirve para democratizar la gestión de viajes, tiempo libre, productividad, videos, fotografías, entre otras cosas más, que puede servir para crear o entender mejor, dependiendo del uso que se le dé.

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FORO UNIVERSAL, patrocinado por HONOR, con David Moheno, director de comunicación y relaciones públicas de HONOR Latinoamérica; Pável Reyes, investigador y experto en IA; Miguel Ángel Romero, periodista especializado en tecnología; moderado por Maite Azuela. Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL

¿Quién da la instrucción? El factor humano como base de la IA

La inteligencia artificial es un asistente que ha dado resolución de problemas cotidianos donde la comunicación es inmediata; además, abre nuevas posibilidades y perspectivas para diferentes problemáticas, pero la creatividad la tenemos que cultivar nosotros como seres humanos.

En el foro, los especialistas detallaron que, para poder utilizar la herramienta correctamente, se debe aprender a pedir, es decir, usar el lenguaje correcto y detallado para que dé el resultado esperado y, en el caso de los trabajos, enseñarle a tu gente a usarla.

“Si tú, como ser humano, no le alimentas esa información, no va a funcionar, porque si no sabes lo que quieres, el resultado puede ser incorrecto”, es decir, que la inteligencia artificial por sí misma no puede salir; el elemento creativo, innovador, disruptivo completamente tiene que venir del humano; él se lo tiene que pedir.

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FORO UNIVERSAL, patrocinado por HONOR, con David Moheno, director de comunicación y relaciones públicas de HONOR Latinoamérica; Pável Reyes, investigador y experto en IA; Miguel Ángel Romero, periodista especializado en tecnología; moderado por Maite Azuela. Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL

¿Seguridad o transparencia? Lo que necesita la IA para la protección de datos

En cuanto a la creación de contenido y los derechos de autor, en el foro se discutió que quien escriba la petición es el autor de ello; sin embargo, Pavel Reyes describió que la inteligencia artificial no solo será una conversación en un chatbot, sino que toma tus decisiones en cinco años, por lo que es importante distinguir qué cosa hace cada quien.

“Necesitamos como salvaguardas para ver qué fue creado por un humano y entonces es creado por la inteligencia artificial, no porque uno sea mejor que el otro, sino como para saber de dónde viene cada cosa”, detalló.

Además, durante el Foro, Miguel Ángel mencionó que el usuario tiene que exigir la protección de datos para una mayor transparencia, aunque “necesariamente esa información escapa hacia una plataforma en la nube”.

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FORO UNIVERSAL, patrocinado por HONOR, con David Moheno, director de comunicación y relaciones públicas de HONOR Latinoamérica; Pável Reyes, investigador y experto en IA; Miguel Ángel Romero, periodista especializado en tecnología; moderado por Maite Azuela. Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL

"Hasta aquí alcanza este dispositivo; esta inteligencia artificial te ayuda a esto. Nosotros vamos a utilizar todo tu álbum fotográfico, tus mensajes de texto, acceder a todo tu correo electrónico y a todas tus ubicaciones para que el usuario decida a qué le da su autorización”, reiteró.

Por lo que el mismo usuario debe exigir a los desarrolladores una mayor transparencia en cuanto a la ciberseguridad de datos.

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