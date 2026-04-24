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Google invertirá 40 mil millones de dólares en Anthropic, incluyendo una participación accionaria inmediata de 10 mil millones de dólares (mmdd) en la startup de (IA) con el fin de impulsar su crecimiento, informó Anthropic a la AFP este viernes.

La filial de Alphabet inyectará inmediatamente 10 mil millones de dólares, basándose en la valoración actual de Anthropic de 350 mnil millones de dólares, mientras que los 30 mil millones restantes estarán sujetos al cumplimiento de ciertos indicadores de rendimiento.

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mcc

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