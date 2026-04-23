Nueva York. La tecnológica estadounidense Meta, matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, llevará a cabo una nueva ronda de despidos que afectará aproximadamente al 10% de su plantilla (unos ocho mil empleados) el próximo 20 de mayo, según un memorando interno filtrado por Bloomberg este jueves.

En el comunicado dirigido a los empleados, la jefa de personal de la compañía, Janelle Gale, confirmó que la medida supondrá también el cierre de unas seis mil vacantes que no habían sido cubiertas.

Gale explicó que, aunque la intención inicial era concretar más detalles antes de realizar un anuncio oficial, la filtración por medios especializados de la noticia obligó a la dirección a confirmar la decisión para reducir la incertidumbre.

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"Sé que esta es una noticia desagradable y que confirmarla genera inquietud en todos, pero creemos que es la mejor opción dadas las circunstancias", anota en su texto Gale.

La jefa de personal anotó que estos despidos forman parte del "esfuerzo continuo por gestionar la empresa de manera más eficiente y para compensar las demás inversiones que estamos realizando".

La empresa liderada por Mark Zuckerberg está en una etapa de una fuerte inversión en inteligencia artificial (IA) y reajuste de costes operativos.

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La compañía detalló que los empleados afectados en Estados Unidos recibirán una indemnización básica de 16 semanas de salario, a las que se sumarán dos semanas adicionales por cada año de antigüedad en la empresa.

El proceso de salida se formalizará el 20 de mayo, fecha en la que los empleados afectados recibirán una notificación en sus correos corporativos y personales.

Meta ya había proyectado inversiones de capital récord para este año y, en los últimos meses, ha anunciado varios acuerdos multimillonarios con socios de IA.

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Además, ha alentado a los empleados a utilizar agentes de IA internamente para ayudar con la programación y otras tareas.

Meta contaba con casi 79 mil trabajadores a principios de año. La empresa tiene previsto presentar sus resultados del primer trimestre la próxima semana.

Crecen recortes de personal en el sector tecnológico

CNBC informó en enero que Meta había despedido a aproximadamente el 10% de los empleados que trabajaban en proyectos relacionados con el metaverso. En aquel momento, se despidió a unas mil personas de la unidad Reality Labs de la empresa.

En marzo se inició otra ronda de despidos que afectó a cientos de empleados de diversas unidades, entre ellas Facebook, Reality Labs, operaciones globales y ventas.

Los recortes de plantilla están aumentando en todo el sector tecnológico a medida que las empresas se enfrentan al auge de la inteligencia artificial. Microsoft confirmó este mismo jueves que ofrecerá indemnizaciones por despido voluntario a algunos de sus empleados en Estados Unidos. Alrededor del 7% de los empleados estadounidenses cumplen los requisitos.

En enero, Amazon anunció planes para eliminar unos 16 mil puestos de trabajo en la empresa, lo que supone su segunda ronda de recortes masivos de empleo desde el pasado mes de octubre.

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