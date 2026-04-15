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Londres. Los reguladores de la han amenazado con obligar a Meta Platforms, empresa matriz de WhatsApp, a revertir una medida que, según afirman, en la práctica limita el acceso de los de IA de empresas rivales a la aplicación de mensajería.

El intento de Meta de resolver la del bloque sobre WhatsApp cobrando a otras empresas de por acceso es insatisfactorio, indicó la Comisión Europea el miércoles.

La comisión, que es el brazo ejecutivo del bloque de 27 países y su principal autoridad antimonopolio, abrió la investigación el año pasado por sospechas de que WhatsApp está impidiendo a empresas deofrecer sus asistentes en la plataforma.

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Funcionarios señalaron que la decisión de Meta en marzo de empezar a era, en esencia, equivalente a la prohibición que tenía vigente.

“Sustituir la prohibición legal por una tarifa que ejerce un efecto similar no cambia nuestra opinión preliminar de que la conducta de parece constituir un abuso de su posición dominante, que puede perjudicar gravemente la competencia en el mercado de los asistentes de IA”, declaró Teresa Ribera, vicepresidenta ejecutiva de la comisión a cargo de la competencia, en un comunicado.

Cuando abrió su investigación en diciembre, dijo que estaba examinando nuevos términos y condiciones que impiden a los proveedores de chatbots de IA utilizar una herramienta para comunicarse con los clientes.

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El bloque indicó que tiene la intención de emitir una orden para restablecer el acceso de los chatbots bajo las condiciones anteriores hasta que adopte una decisión final sobre el caso.

Meta sostuvo que la decisión de la comisión significa que la empresa tendrá que ofrecer su servicio de forma gratuita y que equivaldría a subvencionar a determinadas compañías en lugar de despejar el camino para una mayor competencia.

Eso podría significar, por ejemplo, que “una pequeña panadería en que paga por usar el servicio para tomar pedidos de cruasanes estará asumiendo el costo de ”, señaló Meta sobre uno de sus competidores en un comunicado. “Las pequeñas empresas europeas no deberían pagar la factura de OpenAI”.

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ss

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