enfrenta una investigación antimonopolio en la Unión Europea, donde los reguladores dijeron que están investigando la política de del servicio de mensajería.

La Comisión Europea afirmó que abrió la investigación formal debido a preocupaciones sobre la decisión de WhatsApp de limitar el acceso a de IA de terceros.

WhatsApp, propiedad de Meta Platforms, la empresa matriz de Facebook, lanzó su función de chatbot de IA para los usuarios de la Unión Europea en marzo después de retrasos.

La Comisión, que es el brazo ejecutivo del bloque, señaló que una reciente actualización de política podría significar que las empresas rivales de IA no pueden ofrecer sus asistentes de IA en la plataforma, mientras que el servicio de chatbot de Meta sigue siendo accesible para los usuarios.

La Comisión Europea afirmó que abrió la investigación formal debido a preocupaciones sobre la decisión de WhatsApp de limitar el acceso a proveedores de IA de terceros. Foto: Unsplash
Meta no ha respondido a una solicitud de comentarios.

Teresa Ribera, vicepresidenta de la comisión a cargo de los asuntos de competencia, expresó que el bloque quiere evitar que las grandes empresas tecnológicas excluyan a competidores innovadores.

“Por eso estamos investigando si la nueva política de Meta podría ser ilegal bajo las normas de competencia, y si deberíamos actuar rápidamente para prevenir cualquier posible daño irreparable a la competencia en el ámbito de la IA”, manifestó en un comunicado de prensa.

La investigación abarcará todos los países de la Unión Europea, excepto Italia, donde las autoridades ya han abierto su propia investigación separada.

